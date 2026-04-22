Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 23 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 23 aprile 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, non tutto merita la vostra energia. Per quanto riguarda il lavoro, potreste decidere di concentrarvi solo su ciò che davvero conta. In amore, emerge il bisogno di autenticità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 23 aprile 2026), giornata che vi invita a fare un passo avanti, anche piccolo, fuori dalla vostra zona di sicurezza. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe arrivare una proposta o un cambiamento da valutare con attenzione.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete più centrati e meno dispersivi. Riuscite a dare un senso alle tante idee che avete in testa. Per quanto riguarda il lavoro, questo vi aiuta a prendere decisioni più concrete.

CANCRO

Cari Cancro, giornata emotivamente forte ma anche chiarificatrice. Vi rendete conto di cosa vi fa stare bene e cosa no. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non chiudervi troppo. In amore, è il momento di parlare apertamente.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 23 aprile 2026), la vostra forza sta nella capacità di scegliere con calma. Non avete bisogno di dimostrare nulla. Capitolo lavoro: questo vi aiuta a gestire meglio le situazioni. In amore c’è una voglia di verità.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma con qualche elemento che vi costringe a cambiare schema. Non tutto può essere pianificato. Per quanto riguarda il lavoro, riuscite comunque a trovare soluzioni efficaci.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: la vostra forza sta nella capacità di scegliere con calma.