Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 23 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 23 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore sentirete il bisogno di riequilibrare qualcosa che si è spostato troppo. Non potete più restare in attesa. Capitolo lavoro: potrebbe esserci una decisione da prendere senza rimandare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 23 aprile 2026), giornata molto intensa e lucida. Avete una capacità di lettura delle situazioni che vi permette di vedere oltre le apparenze. Bene così. Per quanto riguarda il lavoro, questo è un vantaggio enorme.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di dare una direzione più precisa alle vostre energie. Per quanto riguarda il lavoro, può nascere un progetto interessante. In amore siete più sinceri: questo può rafforzare o mettere alla prova un rapporto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione ma anche di revisione per molti di voi. State capendo cosa vale davvero la pena portare avanti. Per quanto riguarda il lavoro, fate scelte più mirate. In amore, serve più apertura emotiva: non potete sempre restare in controllo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 23 aprile 2026), avete intuizioni forti che vi portano a cambiare prospettiva. Non ignoratele. Per quanto riguarda il lavoro, una vostra idea può fare la differenza se messa in pratica.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto significativa perché riuscite a unire sensibilità e concretezza. Non vi limitate a sentire, ma iniziate anche ad agire. Per quanto riguarda il lavoro, questo vi aiuta a fare progressi. In amore c’è una dolcezza più reale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata molto significativa, riuscite a unire sensibilità e concretezza.