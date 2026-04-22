Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 22 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 22 aprile2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi dà energia, ma oggi è fondamentale usarla con misura. Nel lavoro, meglio evitare decisioni affrettate e osservare bene una situazione. In amore, una parola detta con calma può migliorare molto il rapporto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi sostiene e vi dona stabilità. Nel lavoro consolidate risultati importanti. In amore cresce il bisogno di sentirvi coinvolti emotivamente, non solo al sicuro.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio stimola la mente ma porta anche qualche dubbio. Nel lavoro valutate bene le alternative. In amore, è il momento di chiarire una situazione ambigua.

Cancro

Cari Cancro, la Luna amplifica le emozioni. Nel lavoro cercate di non farvi influenzare troppo dagli altri. In amore, giornata importante: un gesto sincero rafforza il legame.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 22 aprile 2026), il Sole vi protegge, ma vi chiede equilibrio. Nel lavoro potete emergere senza sforzo eccessivo. In amore, passione sì, ma senza eccessi di orgoglio.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi aiuta a mettere ordine. Nel lavoro sistemate ciò che era rimasto in sospeso. In amore, però, lasciate spazio alla spontaneità.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce armonia ma richiede decisione. Nel lavoro è il momento di prendere posizione. In amore, un confronto sincero porta chiarezza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica intuizione e profondità. Nel lavoro capite dinamiche nascoste. In amore emozioni intense ma più consapevoli.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove stimola nuove idee. Nel lavoro opportunità da valutare con calma. In amore cercate sincerità e leggerezza.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la vostra determinazione. Nel lavoro progressi concreti. In amore serve più apertura emotiva.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 22 aprile 2026), Urano porta intuizioni improvvise. Nel lavoro una vostra idea può essere decisiva. In amore chiarite ciò che provate.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità e intuizione. Nel lavoro seguite le vostre sensazioni. In amore dolcezza e profondità rafforzano il legame.