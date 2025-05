Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 9 maggio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 9 maggio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, i giovani nati sotto questo segno nel corso delle prossime ore avranno buone occasioni. Venere porterà una maggiore sicurezza nelle proprie capacità. Investimenti fatti l’anno scorso cominciano a essere remunerativi e chi vuole vendere o acquistare potrà contare su Giove favorevole. La creatività sarà fortemente favorita.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 9 maggio 2025), Marte e Mercurio hanno il potere di allontanare preoccupazioni, anche rilevanti. Chi si è liberato di un peso e vuole portare avanti un’iniziativa avrà un’occasione in più. Questo mese di settembre che orami giunge al termine aiuterà a risolvere vertenze, questioni legali o problemi finanziari.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questo momento dell’anno si può avere una visione più chiara del futuro; non pochi hanno dovuto discutere per rinnovare un accordo. Gli impegni dell’autunno che è appena iniziato saranno molto faticosi. Sapete quello che vi attende, di questo si sta parlando già da prima dell’estate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’opposizione di Marte può rendere tese alcune situazioni nel corso delle prossime ore… La fretta non deve diventare cattiva consigliera. Non ora. Vi piace dare il massimo dell’impegno, ma vi siete stancati parecchio soprattutto se nel corso del mese di agosto avete lavorato molto. Marte opposto porta giornate faticose. Piccole circostanze possono innervosire.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 9 maggio 2025), ci sarà (o già c’è) da superare una prova, un esame, contatti con persone di legge, commercialisti, notai o persone con cui stabilire questioni riguardanti proprietà, la casa o altro. Spese per la casa, una piccola ristrutturazione se è di proprietà, altrimenti un affitto. Con Giove a favore le soluzioni sono possibili.

PESCI

Cari Pesci, la dissonanza tra Giove e Saturno nel corso delle prossime ore si farà sentire ancora per un po’, i dipendenti resteranno affaticati da ritmi di lavoro pressanti. I nati del segno, spossati da mesi di incomprensioni, nel corso delle prossime ore potranno passare all’azione; solo coloro che avevano paventato la possibilità di una separazione ora passeranno ai fatti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: i giovani nati sotto questo segno nel corso delle prossime ore avranno buone occasioni.