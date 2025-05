Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell'oroscopo di Branko di oggi, sabato 10 maggio 2025? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell'oroscopo di Branko di oggi, sabato 10 maggio2025:

Ariete

Cari Ariete, il cielo è in grande movimento, è arrivato Mercurio con una ventata di giovinezza e di allegria che promette bene per il futuro, la mente si rimette in moto e gli affari riprendono a marciare.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, fine settimana con la Luna piena nel settore del vostro lavoro, avete intenzioni bellicose. Volete uno scatto di carriera, un nuovo incarico, siete ghiotti di riconoscimenti.

Gemelli

Cari Gemelli, dovete pazientare ancora un po,’ il cielo si sta schiarendo sempre più. Con Mercurio dalla vostra parte sarà tutta un’altra musica sia per l’umore sia per gli affari.

Cancro

Cari Cancro, ancora un grande cielo, fortunatissimo per la vita amorosa nonostante Luna piena del fine settimana, che disturba la famiglia e il matrimonio.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 10 maggio 2025), questo cielo primaverile vi fa molto bene, inizia a risvegliarvi dal sopore invernale. Siete amati? Certamente sì, anche se non tutti riescono a vederlo…

Vergine

Cari Vergine, date tempo al tempo, il vostro oroscopo migliorerà. Nel fine settimana Luna piena fa luce sulla vostra reale situazione finanziaria.

Bilancia

Cari Bilancia, nel fine settimana arriva la vostra Luna piena, è una bella sfida che fa chiarezza, ora avete bisogno di capire chi sta con voi e chi invece vi ostacola.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ancora una settimana di cielo dalla vostra parte, ma forse dubitate ancora di voi stessi e del vostro amore. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio si concentra sulla sfera professionale e dà un bell’impulso alla ricerca di un impiego.

Sagittario

Cari Sagittario, nel fine settimana Luna piena nel settore delle relazioni promette una nuova emozione. Il nuovo Mercurio vi porta anche un bello slancio per la vostra attività.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Luna piena nel fine settimana vi mostra con chiarezza la strada da percorrere per raggiungere i vostri obiettivi professionali. Ci vuole cautela, il più grande ostacolo è nel vostro cuore.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 10 maggio 2025), la vostra primavera procede con un magnifico slancio, nel fine settimana si forma una superba Luna piena in un segno amico che vi porta una ventata di aria nuova, che vi permette di guardare lontano. L’amore è delizioso.

Pesci

Cari Pesci, questo cielo avvolgente vi culla come le onde del vostro caro mare… Aprite gli occhi Mercurio diventa molto concreto e calcolatore.