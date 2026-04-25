Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 25 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 25 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite chiaramente che è il momento di riequilibrare qualcosa. Non potete più restare nel mezzo. Nel lavoro potrebbe esserci una decisione importante da prendere. In amore, un chiarimento può portare a una svolta significativa. Giornata emotivamente intensa ma anche costruttiva. Le emozioni non vi confondono, ma vi guidano. Nel lavoro cercate di non isolarvi. In amore, invece, è il momento di aprirsi davvero: un confronto sincero può rafforzare molto il legame.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 aprile 2026), giornata molto intensa e lucida. Avete una capacità di comprensione che vi mette un passo avanti agli altri. Nel lavoro questo è un grande vantaggio. In amore siete più selettivi: volete qualcosa di vero e non accettate compromessi inutili.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di dare una direzione concreta alle vostre energie. Non vi basta muovervi, volete costruire qualcosa che abbia senso. Nel lavoro può nascere un progetto interessante. In amore siete più sinceri e diretti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione ma anche di revisione. State affinando un percorso importante. Nel lavoro fate scelte precise e mirate. In amore, però, serve più apertura emotiva: qualcuno ha bisogno di sentirvi più presenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 aprile 2026), avete intuizioni brillanti che vi portano a vedere le cose in modo diverso. Nel lavoro una vostra idea può fare la differenza se messa in pratica. In amore, invece, attenzione a non essere troppo distaccati: spiegate ciò che provate con chiarezza.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto interessante perché unite sensibilità e concretezza. Non vi limitate a percepire, ma iniziate anche ad agire. Nel lavoro questo vi aiuta a fare progressi reali. In amore c’è una dolcezza più stabile, meno fragile e più consapevole.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata molto interessante perché unite sensibilità e concretezza. Giornata concreta ma con qualche cambiamento che vi spinge ad adattarvi. Non tutto può essere previsto. Nel lavoro un imprevisto può rivelarsi utile. In amore, cercate di essere meno critici e più spontanei: lasciate spazio anche all’emozione.