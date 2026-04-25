Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 25 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 25 aprile 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, sentite che non basta più reagire: serve scegliere. La differenza è sottile ma fondamentale. Nel lavoro potreste decidere di cambiare approccio a una situazione che vi stava stancando. In amore, invece, è il momento di dimostrare ciò che provate con i fatti, non solo con le parole.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 aprile 2026), giornata che vi aiuta a ritrovare stabilità ma in modo più consapevole. Non vi accontentate più di ciò che è comodo: volete qualcosa che vi soddisfi davvero. Nel lavoro consolidate una posizione, ma con nuove idee. In amore, cresce il bisogno di profondità e autenticità.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete più focalizzati del solito e questo vi aiuta molto. Riuscite a dare ordine ai pensieri e a capire cosa è davvero importante. Nel lavoro fate una scelta utile per il futuro. In amore, però, cercate di essere più chiari: evitare ambiguità è fondamentale.

CANCRO

Cari Cancro, giornata emotivamente intensa ma anche costruttiva. Le emozioni non vi confondono, ma vi guidano. Nel lavoro cercate di non isolarvi. In amore, invece, è il momento di aprirsi davvero: un confronto sincero può rafforzare molto il legame.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 aprile 2026), la vostra forza è nella calma e nella coerenza. Non avete bisogno di dimostrare nulla, e questo vi rende più autorevoli. Nel lavoro riuscite a gestire meglio le situazioni. In amore c’è voglia di autenticità: meno orgoglio e più presenza.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma con qualche cambiamento che vi spinge ad adattarvi. Non tutto può essere previsto. Nel lavoro un imprevisto può rivelarsi utile. In amore, cercate di essere meno critici e più spontanei: lasciate spazio anche all’emozione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata concreta ma con qualche cambiamento che vi spinge ad adattarvi.