Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 04:07
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 14 marzo 2026

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 14 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 14 marzo 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, vi sentite più determinati del solito. Quando qualcosa non vi convince, preferite affrontarla direttamente invece di rimandare. Questa energia può essere molto utile nel lavoro, soprattutto se c’è una decisione da prendere o una questione da chiarire. In amore però cercate di non essere troppo impulsivi: chi vi sta accanto potrebbe aver bisogno di più ascolto e meno fretta. La serata promette momenti più distesi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 14 marzo 2026), la vostra forza è la pazienza. Non siete tra quelli che agiscono d’impulso e questa qualità vi aiuterà a gestire una situazione pratica o economica. Nel lavoro potreste ricevere una conferma o una risposta che aspettavate da tempo. In amore la giornata invita alla serenità: le coppie trovano stabilità, mentre i single potrebbero conoscere qualcuno che ispira fiducia fin dal primo momento.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata è vivace e piena di contatti. Avete voglia di confrontarvi con gli altri e di condividere idee o progetti. Nel lavoro potreste essere coinvolti in una discussione interessante che apre nuove possibilità. In amore però fate attenzione a non essere troppo sfuggenti: qualcuno potrebbe desiderare più chiarezza sui vostri sentimenti.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, siete particolarmente sensibili e attenti alle emozioni delle persone che vi circondano. Questo vi rende molto empatici ma anche più vulnerabili. Nel lavoro cercate di non lasciarvi influenzare troppo dall’umore degli altri. In amore invece la giornata favorisce momenti profondi e sinceri: chi vive una relazione stabile può rafforzare molto il legame.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
oroscopo paolo fox oggi
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 14 marzo 2026), sentite il bisogno di tornare protagonisti. Quando la vostra energia è alta riuscite a trascinare anche chi vi sta accanto. Nel lavoro potreste ricevere una proposta o l’occasione di dimostrare le vostre capacità. In amore la passione non manca, ma cercate di lasciare spazio anche al punto di vista del partner.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, la vostra mente oggi è molto lucida. È il momento ideale per organizzare meglio un progetto o risolvere una questione rimasta in sospeso. Nel lavoro riuscite a vedere dettagli che altri trascurano. In amore però cercate di non essere troppo esigenti: a volte le relazioni funzionano meglio quando si accetta anche l’imperfezione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: la vostra mente oggi è molto lucida. È il momento ideale per organizzare meglio un progetto o risolvere una questione rimasta in sospeso.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 9-15 MARZO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 14 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 14 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 14 marzo 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 14 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 14 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 14 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 13 marzo 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 13 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 13 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 13 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 13 marzo 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 12 marzo 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 12 marzo 2026
Ricerca