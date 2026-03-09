Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 9 al 15 marzo 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 9 al 15 marzo 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 9 al 15 marzo 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, settimana energica ma non priva di tensioni. Marte vi rende impulsivi e questo può essere un vantaggio sul lavoro, dove avete bisogno di affermare le vostre idee. In amore, però, attenzione alle parole.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, il cielo vi invita alla pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, i risultati arrivano, ma non con la velocità che desiderate. Le relazioni affettive sono al centro dell’attenzione.

GEMELLI

Cari Gemelli, comunicazione in primo piano. È una settimana ideale per colloqui, accordi e nuove conoscenze. L’amore beneficia di dialoghi sinceri.

CANCRO

Cari Cancro, emozioni profonde e qualche insicurezza di troppo. Per quanto riguarda il lavoro, richiede concentrazione e ordine, mentre in amore sentite il bisogno di conferme.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (9-15 marzo 2026), periodo favorevole per l’azione. Avete energia e determinazione, qualità preziose per superare un ostacolo professionale.

VERGINE

Cari Vergine, settimana di riflessione. Le stelle suggeriscono prudenza nelle decisioni economiche e nei cambiamenti lavorativi.

BILANCIA

Cari Bilancia, ritrovate un buon equilibrio interiore. Le collaborazioni sono favorite e possono nascere nuove opportunità. In coppia il dialogo è costruttivo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, intensità e determinazione non mancano, ma attenzione alla gelosia. Capitolo lavoro: siete strategici e lucidi, qualità che vi permettono di avanzare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, desiderio di movimento e novità. È una settimana dinamica, perfetta per pianificare viaggi o nuovi progetti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, responsabilità in aumento. Il lavoro vi assorbe molto, ma i risultati sono concreti. In ambito sentimentale potreste sembrare distanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, creatività in crescita e idee fuori dagli schemi. È il momento giusto per proporre qualcosa di nuovo o per cambiare approccio a un problema.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità accentuata e forte intuizione. Le stelle favoriscono l’introspezione e le scelte legate al cuore. Per quanto riguarda il lavoro, seguite l’istinto.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente