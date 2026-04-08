Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 8 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 8 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete chiamati a fare scelte chiare. Nel lavoro, la diplomazia è utile, ma non evitate decisioni importanti. In amore, un dialogo aperto può portare armonia e chiarire malintesi: non rimandate ciò che è necessario affrontare. Sentite la spinta a muovervi, ma con attenzione. Non tutte le battaglie meritano energia: meglio scegliere con cura. Nel lavoro, un progetto richiede pazienza e strategia, non solo forza bruta. In amore, una conversazione sincera può chiarire dubbi che vi portate da tempo e rafforzare il legame.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 8 aprile 2026), giornata intensa e lucida. Nel lavoro, la vostra capacità di cogliere i dettagli vi mette in vantaggio. In amore, le emozioni sono forti: esprimete ciò che sentite senza paura, il coraggio oggi è premiato.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete spinti a guardare oltre la superficie. Nel lavoro, nuove prospettive possono emergere se siete pronti a coglierle. In amore, sincerità e leggerezza vi aiuteranno a costruire legami più profondi senza tensioni. Giornata di consolidamento. Non è il momento di fare cambiamenti radicali, ma di rafforzare ciò che già funziona. Nel lavoro potreste ricevere riconoscimenti per la vostra costanza. In amore, vi sentite più attenti alle esigenze dell’altro: un piccolo gesto di attenzione può fare la differenza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di pianificazione e costruzione. Nel lavoro, ogni passo fatto con attenzione porta a risultati duraturi. In amore, l’apertura emotiva è fondamentale: chi vi sta vicino ha bisogno di sentire la vostra presenza autentica.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 8 aprile 2026), le intuizioni sono il vostro punto di forza. Nel lavoro, un’idea originale può fare la differenza se la condividete con chi conta. In amore, evitate distanze emotive: la chiarezza e la comunicazione rafforzano ogni rapporto.

PESCI

Cari Pesci, giornata di sensibilità e azione concreta. Nel lavoro, seguite le intuizioni: vi guideranno verso scelte efficaci. In amore, la dolcezza è accompagnata da maggiore consapevolezza: i legami si consolidano se agite con cuore e testa insieme.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: giornata di pianificazione e costruzione. Nel lavoro, ogni passo fatto con attenzione porta a risultati duraturi.