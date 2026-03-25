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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 25 marzo 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 25 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 25 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata di riequilibrio interiore. State cercando di capire cosa vi fa stare bene davvero. Nel lavoro potreste sentirvi un po’ indecisi, ma è solo una fase passeggera. In amore una conversazione sincera può riportare serenità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 25 marzo 2026), siete profondi e determinati. Non vi sfugge nulla e riuscite a cogliere dettagli che altri ignorano. Nel lavoro questa capacità vi dà un vantaggio. In amore le emozioni sono intense: se c’è qualcosa da dire, è il momento giusto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di leggerezza. Le ultime giornate vi hanno appesantito e ora cercate aria nuova. Nel lavoro potrebbe nascere un’idea interessante, ma non forzatela subito. In amore tutto migliora se lasciate spazio alla spontaneità. Vi trovate davanti a una scelta che richiede più testa che istinto. Non è facile per voi rallentare, ma farlo vi permetterà di evitare un errore.

oroscopo paolo fox oggi
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CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata concreta ma impegnativa. Avete molte responsabilità e riuscite a gestirle con grande serietà. Nel lavoro arrivano piccoli risultati che confermano il vostro impegno. In amore però cercate di essere più presenti emotivamente. Giornata che vi riporta stabilità dopo qualche momento incerto. Vi sentite più sicuri e pronti a portare avanti ciò che avete iniziato. Nel lavoro è il momento di consolidare e non disperdere energie. In amore cresce il desiderio di tranquillità, ma anche di sentirsi capiti davvero: non accontentatevi di rapporti superficiali.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 25 marzo 2026), la vostra mente è piena di idee, ma non tutte sono subito realizzabili. Serve selezionare e dare priorità. Nel lavoro potreste trovare una soluzione originale a un problema. In amore attenzione a non essere troppo distanti.

PESCI

Cari Pesci, giornata delicata ma positiva. Siete più consapevoli delle vostre emozioni e questo vi aiuta a fare scelte migliori. Nel lavoro un’intuizione può rivelarsi preziosa. In amore c’è una dolcezza sincera che rafforza i legami.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata delicata ma positiva. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 23-29 MARZO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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