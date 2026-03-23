Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 23 al 29 marzo 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 23 al 29 marzo 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 23 al 29 marzo 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, periodo di grande vitalità. Il Sole vi rende protagonisti e rafforza la voglia di affermazione personale. Per quanto riguarda il lavoro, potete avanzare una proposta importante o prendere una decisione coraggiosa. In amore cresce il desiderio di chiarezza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, il cielo vi invita alla prudenza, soprattutto nei primi giorni. È un buon momento per riflettere e preparare il terreno in vista di un cambiamento imminente. Per quanto riguarda il lavoro, conviene osservare più che agire.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana stimolante e ricca di contatti. Le stelle favoriscono la comunicazione, le amicizie e le collaborazioni. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere una notizia interessante o una proposta da valutare con attenzione.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni sono intense e profonde. Potreste sentirvi più sensibili del solito, soprattutto nei rapporti familiari. Per quanto riguarda il lavoro, serve concentrazione per evitare distrazioni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (23-29 marzo 2026), energia in crescita e desiderio di riscatto. La settimana è favorevole per mettersi in mostra e dimostrare il vostro valore, soprattutto in ambito lavorativo. In amore la passione è viva.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di organizzazione e concretezza. Le stelle vi aiutano a rimettere ordine, sia sul lavoro sia nella vita privata. È una settimana utile per sistemare questioni pratiche e chiarire accordi.

BILANCIA

Cari Bilancia, le relazioni sono al centro dell’attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, sono favoriti i rapporti di collaborazione e i progetti condivisi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, periodo intenso e produttivo. Per quanto riguarda il lavoro, siete determinati e riuscite a portare avanti un progetto complesso. Imparate a fidarvi di più.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, desiderio di movimento e novità. Le stelle favoriscono i viaggi, lo studio e le iniziative creative. Capitolo lavoro: sentite il bisogno di cambiare prospettiva, mentre in amore prevale la voglia di spontaneità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, responsabilità e impegni continuano a essere centrali. Il lavoro richiede costanza, ma i risultati arrivano grazie alla vostra determinazione.

ACQUARIO

Cari Acquario, creatività e idee innovative caratterizzano la settimana. È un buon momento per sperimentare nuove soluzioni o per avviare un progetto originale.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità accentuata e forte intuizione. Le stelle favoriscono le scelte del cuore e i percorsi interiori. Per quanto riguarda il lavoro, seguite l’istinto, ma mantenete un approccio pratico. In amore potete vivere momenti di profonda connessione emotiva.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente