Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 25 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 25 marzo 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, vi trovate davanti a una scelta che richiede più testa che istinto. Non è facile per voi rallentare, ma farlo vi permetterà di evitare un errore. Nel lavoro potrebbe emergere una situazione che vi costringe a rivedere una decisione recente. In amore c’è bisogno di pazienza: non tutto si risolve subito, ma un dialogo sincero può fare la differenza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 25 marzo 2026), giornata che vi riporta stabilità dopo qualche momento incerto. Vi sentite più sicuri e pronti a portare avanti ciò che avete iniziato. Nel lavoro è il momento di consolidare e non disperdere energie. In amore cresce il desiderio di tranquillità, ma anche di sentirsi capiti davvero: non accontentatevi di rapporti superficiali.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete un po’ divisi tra voglia di fare e bisogno di capire. Non è una giornata da azioni impulsive, ma da riflessioni intelligenti. Nel lavoro una proposta potrebbe incuriosirvi, ma serve tempo per valutarla bene. In amore attenzione a non creare confusione con parole dette a metà.

CANCRO

Cari Cancro, giornata di ripresa. Dopo un inizio un po’ sottotono, ritrovate energia e voglia di mettervi in gioco. Nel lavoro qualcuno potrebbe darvi fiducia o chiedervi di fare un passo avanti. In amore torna la passione, ma cercate di non essere troppo dominanti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 25 marzo 2026), siete estremamente lucidi. Riuscite a capire cosa funziona e cosa no con grande precisione. Nel lavoro è il momento ideale per sistemare qualcosa che vi preoccupa da tempo. In amore però cercate di non essere troppo critici: lasciate spazio anche all’imperfezione.

VERGINE

Cari Vergine, giornata di riequilibrio interiore. State cercando di capire cosa vi fa stare bene davvero. Nel lavoro potreste sentirvi un po’ indecisi, ma è solo una fase passeggera. In amore una conversazione sincera può riportare serenità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: siete estremamente lucidi. Riuscite a capire cosa funziona e cosa no con grande precisione.