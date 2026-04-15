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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 15 aprile 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 15 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 15 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite il bisogno di fare una scelta chiara. Non potete più restare sospesi tra due situazioni. Nel lavoro potrebbe esserci una decisione importante. In amore, invece, un confronto può portare a una svolta decisiva.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 15 aprile 2026), giornata molto intensa e lucida. Avete una capacità di lettura delle situazioni che vi permette di anticipare gli eventi. Nel lavoro è un vantaggio enorme. In amore siete più selettivi: volete qualcosa di vero e non accettate compromessi inutili.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di muovervi, ma con uno scopo preciso. Non vi basta cambiare: volete migliorare. Nel lavoro può nascere una nuova direzione. In amore siete più sinceri e diretti, e questo può cambiare le dinamiche del rapporto.

oroscopo paolo fox oggi
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CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione ma anche di revisione. State valutando cosa funziona davvero. Nel lavoro fate scelte più mirate. In amore, però, serve più apertura emotiva: non potete sempre controllare tutto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 15 aprile 2026), avete intuizioni forti ma anche il desiderio di realizzarle. Non restate solo nelle idee. Nel lavoro una vostra iniziativa può fare la differenza. In amore, invece, è il momento di essere più chiari e meno distaccati.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto interessante perché unite sensibilità e azione. Non vi limitate a sentire, ma iniziate anche a fare. Nel lavoro questo vi aiuta a fare passi avanti. In amore c’è una dolcezza più concreta, meno idealizzata e più stabile. Sentite una forte esigenza di chiarezza. Non riuscite più a tollerare situazioni ambigue o poco definite. Nel lavoro potreste prendere una decisione netta, anche rischiosa, ma necessaria. In amore, invece, è il momento di dire le cose come stanno: meglio una verità scomoda che un silenzio pesante.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata molto interessante perché unite sensibilità e azione. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 6-12 APRILE
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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