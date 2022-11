Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 29 novembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 29 novembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’amore non procede a gonfie vele in questa fine di novembre, forse vi piace una persona troppo distante da voi e avete dei dubbi. Cercate di chiarirvi. Per quanto riguarda il lavoro, occhio alle discussioni con i colleghi… Mordetevi la lingua per evitare discussioni. Non è il caso di litigare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 29 novembre 2022), in amore vi manca un po’ la concentrazione, ma durante la giornata di oggi – martedì 29 novembre 2022 – tutto andrà meglio. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione migliora: ora c’è meno caos nella vostra vita. Bene così.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, bene l’amore, nel corso delle prossime ore di questo martedì 29 novembre lasciatevi andare a belle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, le novità non mancano di certo: dovrete superare delle prove nell’anno che sta per arrivare! Se ci riuscirete, otterrete delle grandi soddisfazioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, bene i nuovi incontri, quella di oggi – martedì 29 novembre 2022 – sarà una giornata interessante per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, entro la fine di dicembre arriveranno belle sorprese. Coraggio. Siete sulla strada giusta!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 29 novembre 2022), in queste ore avete voglia di lasciarvi andare a belle emozioni. D’altronde ve le siete meritate. Per quanto riguarda il lavoro, chiusa una porta si aprirà un portone. Coraggio. Non mollate proprio ora!

PESCI

Cari Pesci, bene l’amore, negli ultimi giorni state lavorando molto sul vostro carattere. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono un po’ di tensioni perché avete tante responsabilità da gestire. Cercate di restare calmi e trovare soluzioni. Non potete permettervi di sbagliare.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 NOVEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: bene l’amore, state lavorando molto sul vostro carattere. Lavoro? Possibile qualche tensione di troppo…