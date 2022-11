Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 29 novembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 29 novembre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli , Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore nel corso delle prossime ore meglio fare chiarezza e dire quello che pensate veramente. Per quanto riguarda il lavoro, i miglioramenti ci sono, ma attenzione alle spese per la casa: sono, forse, un po’ troppe… Moderazione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 29 novembre 2022), in amore non tutto va come vorreste in queste ore di fine novembre: sarà perché state affrontando ogni situazione da soli? Provate a chiedere aiuto… Per quanto riguarda il lavoro, ci sono un po’ di tensioni, ma a partire dalla giornata di mercoledì tutto cambierà in meglio.

GEMELLI

Cari Gemelli, Venere è opposta, ma le situazioni interessanti, per chi vuole dei rapporti occasionali, non mancheranno di certo. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di fare più attenzione e di capire chi avete davanti. Sarà fondamentale…

CANCRO

Cari Cancro, in amore c’è un po’ di incertezza in queste ore di fine novembre… Questo vi rende agitati, nervosi. Difficili da gestire. Per quanto riguarda il lavoro, la stabilità c’è, ma siete anche un po’ stanchi e dovete riposare! Relax…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 29 novembre 2022), la Luna è in opposizione. In amore dovrete cercare di andare avanti, superare gli ostacoli il più rapidamente possibile. Non potete fermarvi. Per quanto riguarda il lavoro, dovete fare i conti con qualche problemino ancora da risolvere… Cercate di liberarvene quanto prima.

VERGINE

Cari Vergine, in amore c’è un po’ di noia, non sapete bene cosa fare. Andare avanti? Finirla qui? Per quanto riguarda il lavoro, piccoli fastidi all’orizzonte, forse qualcosa non va come vorreste.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 NOVEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’ oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: in amore meglio fare chiarezza. Bene il lavoro, ma tenete a bada le spese…