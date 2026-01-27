Icona app
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 27 gennaio 2026

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 27 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 27 gennaio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, attenzione a non voler fare tutto e subito. La Luna ti rende impulsivo: bene per il lavoro e le iniziative, meno per le discussioni. Se c’è una questione aperta, affrontala con calma. In amore c’è voglia di chiarezza: meglio dire subito ciò che pensi, senza alzare i toni. Energia alta, ma va gestita.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 27 gennaio 2026), una giornata utile per sistemare questioni pratiche, soprattutto economiche o lavorative. In amore senti il bisogno di conferme: parlane, senza chiuderti. Chi è solo potrebbe fare un incontro interessante, ma deve lasciarsi andare un po’ di più. Serata più dolce della mattina.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata brillante. Le idee corrono veloci e la comunicazione è il tuo punto di forza. Ottimo momento per telefonate, colloqui, chiarimenti. In amore c’è leggerezza, ma anche un pizzico di nervosismo: evita di dire una cosa per poi pensarne un’altra. Bene gli spostamenti e i contatti.

CANCRO

Cari Cancro, senti tutto più forte: nel bene e nel male. Cerca di non caricarti dei problemi degli altri. In amore serve pazienza, soprattutto se qualcuno non capisce subito i tuoi bisogni. Nel lavoro fai solo ciò che è necessario, rimanda il resto. La sera porta maggiore serenità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 27 gennaio 2026), torna la voglia di metterti in mostra e di dimostrare quanto vali. Sul lavoro puoi ottenere una risposta o una conferma attesa. In amore sei passionale, ma attento all’orgoglio: non trasformare una sciocchezza in una sfida. Bene le iniziative personali.

VERGINE

Cari Vergine, sei molto concentrato. È una giornata produttiva, ideale per organizzare, sistemare, mettere ordine. In amore però sei più critico del solito: prova a essere meno severo. Chi è single osserva molto ma agisce poco. Buona la salute, se non esageri con lo stress.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 27 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: una giornata produttiva, ideale per organizzare, sistemare, mettere ordine.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca