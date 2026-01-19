Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 19 al 25 gennaio 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 19 al 25 gennaio 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, durante la settimana serate carichi di entusiasmo e determinazione. Cercate di sfruttare questa energia per affrontare con decisione le questioni rimaste aperte. In amore, è il momento di chiarire eventuali malintesi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vivrete delle giornate di maggiore tranquillità, ideali per consolidare le relazioni affettive e recuperare energie. Cercate di evitare tensioni e di dedicarvi a progetti concreti.

GEMELLI

Cari Gemelli, sarete favoriti da nuove occasioni e incontri stimolanti. Cercate di sfruttare la vostra capacità comunicativa per aprirvi a nuove opportunità, soprattutto sul lavoro. In amore, momenti di complicità rinvigoriranno la relazione.

CANCRO

Cari Cancro, possibile qualche momento di incertezza emotiva, ma la settimana è favorevole per fare chiarezza e prendere decisioni importanti. Parlate apertamente.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (19-25 gennaio 2026), settimana intensa con voglia di emergere e mettersi in luce. Usate questa spinta per raggiungere i vostri obiettivi, mantenendo però un atteggiamento equilibrato nelle relazioni.

VERGINE

Cari Vergine, sarete concentrati sulla precisione e sull’organizzazione. Cercate di non trascurare il riposo e di mantenere un approccio metodico per superare eventuali ostacoli.

BILANCIA

Cari Bilancia, settimana favorevole per i rapporti personali. Lasciatevi andare con fiducia. Cercate di coltivare nuove amicizie e legami affettivi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, intensa carica emotiva. Cercate di utilizzare questa energia per risolvere conflitti e per migliorare la comunicazione con chi si ama. Per quanto riguarda il lavoro, sarà possibile fare importanti progressi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, vi sentirete spinti a cercare nuove esperienze e avventure. Cercate di bilanciare entusiasmo e prudenza, soprattutto nelle decisioni che riguardano il futuro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avrete una settimana utile per riflettere e pianificare con cura. Cercate di non trascurare i rapporti affettivi e dedicate tempo a chi è importante. Per quanto riguarda il lavoro, la perseveranza porterà risultati.

ACQUARIO

Cari Acquario, nel corso delle prossime ore sarete stimolati da idee innovative e dalla voglia di cambiamento. Dovete agire con determinazione, mantenendo però un atteggiamento diplomatico nelle relazioni.

PESCI

Cari Pesci, state vivendo una settimana all’insegna della sensibilità e dell’introspezione. Prendetevi cura delle vostre emozioni. In amore, sarà importante comunicare con dolcezza.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente