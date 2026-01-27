Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 27 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 27 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata interessante per i rapporti. Se c’è qualcosa da chiarire, oggi è il momento giusto. In amore puoi recuperare un dialogo o fare una scelta importante. Nel lavoro attenzione alle indecisioni: rimandare troppo stanca più di decidere. Segui l’istinto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 27 gennaio 2026), cielo potente ma delicato. Oggi sei molto intuitivo, ma anche facilmente irritabile. In amore passione alta, ma attenzione alla gelosia. Sul lavoro conviene osservare più che parlare. Qualcosa si muove dietro le quinte: fidati del tuo fiuto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata attiva, con voglia di fare e di muoverti. Bene il lavoro, soprattutto se richiede creatività o contatti con l’esterno. In amore sei diretto, forse troppo: misura le parole. Ottimo momento per programmare un viaggio o un progetto futuro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sei molto concreto. Giornata utile per affrontare responsabilità e impegni importanti. In amore sei un po’ distante: chi ti sta accanto potrebbe chiedere più presenza. Sul lavoro arrivano segnali positivi, anche se non immediati. Costanza premiata. Emotivamente intenso. Oggi senti tutto più forte: nel bene e nel male. Cerca di non caricarti dei problemi degli altri. In amore serve pazienza, soprattutto se qualcuno non capisce subito i tuoi bisogni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 27 gennaio 2026), giornata nervosa ma stimolante. Tante idee, poca pazienza. Cerca di non disperdere energie in polemiche inutili. In amore hai bisogno di spazio, ma spiega il perché. Nel lavoro una novità può spiazzarti: affrontala con flessibilità.

PESCI

Cari Pesci, giornata sensibile e intuitiva. Sei più empatico del solito, ma attento a non assorbire tutto. In amore c’è dolcezza, ma anche qualche dubbio da chiarire. Nel lavoro segui l’ispirazione, ma resta con i piedi per terra. Bene la creatività.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 27 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: sei molto concentrato. È una giornata produttiva, ideale per organizzare, sistemare, mettere ordine.