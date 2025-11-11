Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 11 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 11 novembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questo cielo di metà novembre 2025 porterà un po’ di tranquillità. La Luna in transito provoca grandi emozioni ma anche tante cose da fare e da decidere. L’amore è meno caotico rispetto al mese di ottobre, se intendete fare il salto di qualità in una relazione questo è il momento giusto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 11 novembre 2025), è ora di mettersi tutto alle spalle, il mese di novembre vi regala e vi regalerà soluzioni soprattutto in ambito economico. In amore c’è qualcosa che non vi soddisfa granché…

GEMELLI

Cari Gemelli, avete finalmente messo alle spalle una fase di crisi e nervosismo, complicata ulteriormente da Mercurio opposto. Non perdete di vista i vostri obiettivi ma cercate di non strafare e di non appesantirvi troppo!

CANCRO

Cari Cancro, siete protagonisti assoluti di questo cielo ma anche un po’ pensierosi, d’altronde non ci si può aspettare che le difficoltà e i problemi spariscano in un istante… Giove favorevole nel corso delle prossime ore vi garantirà successo ma bisognerà scendere a patti con la realtà.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 11 novembre 2025), grande recupero garantito dalla Luna e da Mercurio in buon aspetto. Attenzione a qualche piccolo dubbio in amore nel corso delle prossime ore. Prima o poi i nodi verranno al pettine: cercate di fare chiarezza il prima possibile per evitare guai peggiori. Coraggio!

VERGINE

Cari Vergine, c’è tanto da fare e da stabilire in vista del futuro. Vivere alla giornata proprio non fa per voi e ve ne state accorgendo ormai da diverso tempo. Recupero in vista un po’ per tutti i nati sotto questo segno, novità invece per chi è nato i primi di agosto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: siete protagonisti assoluti di questo cielo ma anche un po’ pensierosi. Forse un po’ troppo.