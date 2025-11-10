Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 10 al 16 novembre 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 10 al 16 novembre 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 10 al 16 novembre 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso di questa settimana potreste sentire un forte impulso a fare dei cambiamenti: nuove idee emergono, ma è importante non precipitarvi. In amore, alcuni malintesi potrebbero emergere: dialogo e ascolto saranno fondamentali.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, le energie lunari favoriscono l’introspezione. Approfittate della situazione per rivedere i vostri obiettivi pratici e mettere ordine. Chi è in coppia potrebbe riscoprire complicità, ma serve attenzione a piccole tensioni.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana vivace. In amore è possibile che nascano nuovi incontri o che relazioni già in atto subiscano una svolta positiva. Per quanto riguarda il lavoro, idee creative sono favorite. A fine settimana, potreste dover riporre ciò che non funziona.

CANCRO

Cari Cancro, l’umore potrebbe oscillare nei primi giorni di questa settimana: cercate di non prendere decisioni definitive quando siete agitati. C’è spazio per momenti romantici, ma serve maggiore chiarezza nelle parole. Per quanto riguarda il lavoro, organizzate bene il tempo per evitare sovraccarichi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (10-16 novembre 2025), le stelle spingono verso l’azione: è un buon momento per far valere le vostre capacità. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere riconoscimenti o avanzamenti, in particolare se avete dimostrato costanza.

VERGINE

Cari Vergine, settimana di riorganizzazione: è il momento di sistemare ciò che è rimasto in sospeso. In amore, evitate di far emergere troppo presto dubbi o insicurezze. Capitolo lavoro: è tempo di affinare dettagli e perfezionare progetti avviati.

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo favorisce l’equilibrio interiore: approfittatene per riflettere su ciò che volete davvero. In amore, chi desidera chiarire una relazione troverà spazi positivi per farlo. Per quanto riguarda il lavoro, la cooperazione con altri è importante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, periodo forte con possibilità di trasformazioni interiori. Per quanto riguarda il lavoro, ottimo momento per chiudere questioni rimaste aperte: azione e decisione sono dalla vostra parte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, energia e desiderio di novità caratterizzano i primi giorni di questa settimana. In amore, se state vivendo una fase di stanca, potreste sentire il bisogno di cambiamento. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo stimoli e nuove proposte.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, settimana in cui la costanza è il vostro asso nella manica. Se avete vissuto tensioni, potreste trovare delle aperture per recuperare l’intesa. Per quanto riguarda il lavoro, i risultati che attendete da tempo sono vicini.

ACQUARIO

Cari Acquario, creatività e originalità sono protagoniste. In campo sentimentale, potresti voler agire in modi inconsueti che sorprendono chi vi è accanto. Per quanto riguarda il lavoro, idee innovative si fanno spazio: esprimete la vostra visione senza paura.

PESCI

Cari Pesci, questa settimana invita all’ascolto: sensazioni sottili e intuizioni possono guidarvi. In amore, chi ha bisogno di chiarire parlando sentirà il bisogno di autenticità. Per quanto riguarda il lavoro, evitate di affrettare le scelte: seguite il vostro ritmo.

