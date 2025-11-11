Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 11 novembre 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 11 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 11 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, cielo stressante per voi. In queste ore di novembre siete stanchi e nervosi probabilmente a causa di turni di lavoro difficili o di risvegli complicati da gestire. L’amore ha bisogno di più “confidenza”, soprattutto se frequentate persone del segno dell’Ariete o del Capricorno…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 11 novembre 2025), non perdete di vista le intuizioni che vi guidano verso un futuro positivo e, soprattutto, verso un  2026 molto vantaggioso e promettente! Venere nel segno vi fa vincere in amore! Coraggio: datevi da fare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di fare un bel viaggio o qualcosa di intrigante che vi stimoli. Nel corso delle prossime ore vi lascerete andare ad emozioni che nasceranno in maniera spontanea. Questo è un periodo vincente per gli incontri sia amorosi sia lavorativi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in queste ore di novembre siete ancora un po’ nervosi e vi sentite sotto pressione: non allarmatevi perché questo non è un periodo di sconfitte. Avrete bisogno di pazienza, astuzia e auto controllo! Datevi da fare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 11 novembre 2025), l’amore non è al top in queste ore di novembre. Avreste bisogno di fatti, di confronti concreti, di sensazioni positive. Attenzione alle finanze, alcuni contratti dovranno essere rivisti il prima possibile.

PESCI

Cari Pesci, settimana di grande impeto, soprattutto tra domani e mercoledì: potete anche esprimere un bel desiderio ora e chissà che non si realizzerà prima di quanto crediate… Tenete sotto controllo le emozioni per godervi al meglio l’ottimo transito di Venere.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: Venere nel segno vi fa vincere in amore!

