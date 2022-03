Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 7 marzo 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 7 marzo 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, gli amori nati a febbraio devono essere coltivati di più, fino in fondo. Nella vita dei single sta per nascere un germoglio nuovo. La passione è molto importante. Per quanto riguarda il lavoro, se avete un lavoro indipendente o state organizzando qualcosa di diverso, questo è il periodo migliore per muovervi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 7 marzo 2022), grazie a Venere in ottimo aspetto continua una fase promettente. La seconda metà di marzo sarà intrigante, soprattutto per i single del segno. Per quanto riguarda il lavoro, ricordate che con Giove e Saturno contrari non dovete aspettarvi molto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per coloro che hanno il cuore indurito è difficile innamorarsi di nuovo. C’è uno stato di stanchezza e sfiducia che potrebbe rivelarsi anche nel corso del fine settimana. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni rapporti lavorativi potrebbero arrivare ai ferri corti. Da giovedì Marte inizia un transito di opposizione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, negli ultimi mesi avete trascurato l’amore, forse le preoccupazioni di lavoro o personali erano tanti. Alcuni di voi hanno attraversato un periodo di stanchezza e non hanno avuto tempo per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, dovete fare un passo indietro. Una soddisfazione è arrivata nel mese di febbraio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 7 marzo 2022), restate sempre indecisi, un po’ perché non volete dipendere da una persona e un po’ perché siete distratti. Molte coppie vorrebbero prendere una strada nuova e correggere le scelte fatte in passato. Lavoro? Questo è un periodo molto interessante ma dovete fare un cambiamento nella vostra vita.

PESCI

Cari Pesci, pianeti sereni: finalmente siete liberi di amare. Ora tutto dipende da voi. Coloro che hanno chiuso l’anno con una forte crisi d’amore ora possono recuperare. Settimana interessante per il lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: recupero in amore e belle notizie sul lavoro. Coraggio, avanti così!