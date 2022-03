Oroscopo Paolo Fox della settimana 7-13 marzo 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 7 al 13 marzo 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 7 al 13 marzo 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, l’astrologo prevede una settimana da cinque stelle su cinque. Buone notizie per l’amore perché Venere sta iniziando un transito positivo e avrete voglia di lasciarvi andare. Attenzione solo al fine settimana perché potreste essere nervosi, ma non dovete mollare: se qualcuno vi interessa dovete provarci ora. Per quanto riguarda il lavoro, arriveranno buone notizie anche perché Giove è dalla vostra parte.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. In amore in questa settimana avrete modo di ridimensionare un rapporto, forse vi metterete in discussione. Non riuscirete a lasciarvi andare del tutto, forse perché soffrite la lontananza di qualcuno. Per quanto riguarda il lavoro, stanno per arrivare delle spese che non vi aspettavate, ma nell’aria si respira il cambiamento.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. L’amore va a gonfie vele e Venere è dalla vostra parte. Sono favoriti i nuovi incontri, ma potete anche rinforzare una storia che già esiste. Per quanto riguarda il lavoro, forse vi toccherà spendere tanti soldi per la casa, ma gli incontri e i contatti sono favoriti.

CANCRO

Cari Cancro, cinque stelle. Buone notizie in amore, Venere non sarà più contraria, ma i dubbi riguardo al passato restano. Nelle prossime ore avrete voglia di amare, forse riceverete anche una proposta niente male, ma occhio ai legami con i nati sotto il segno della Bilancia e dell’Ariete. Lavoro? Presto arriveranno belle notizie.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (7-13 marzo 2022), quattro stelle. In amore è arrivato il momento delle scelte, anche se Venere è in opposizione e dovrete trascorrere le giornate con chi davvero vi merita. Cercate di non badare troppo ai giudizi. Per quanto riguarda il lavoro, la stanchezza si farà sentire e i guadagni forse non saranno all’altezza della situazione.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. In amore è arrivato il momento di avvicinarvi a persone che vi interessano, non dovete assolutamente perdere di vista un’amicizia importante. Cercate di non ritornare sul passato, dovete andare avanti ora che il cielo vi sorride. Per quanto riguarda il lavoro, i successi li avete collezionati, ma ora inizia la fase di recupero.

BILANCIA

Cari Bilancia, cinque stelle. Buone notizie per l’amore perché Venere è dalla vostra parte e ora potrete tirare un sospiro di sollievo. Vi siete separati da poco? Ora potete tentare una nuova strada, ma dovete essere fiducioso e credere in voi stessi. Capitolo lavoro: le giornate in arrivo saranno un po’ particolari: forse è il caso di risolvere un problema che vi trascinate da tempo…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. In amore meglio essere prudenti. A volte siete diffidenti, ma sbagliate perché potreste creare disagi maggiori: non commettete errori, marzo invita alla riflessione. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono buone novità e Mercurio sta per iniziare un transito importante.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Buone notizie in amore: Venere è di nuovo dalla vostra parte, dovete solo rafforzare i sentimenti. Il cielo promette bene, sono favoriti gli incontri. Per quanto riguarda il lavoro, forse è il caso di rivedere alcuni progetti: non ci sono novità, attenzione alla giornata di giovedì.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quattro stelle. Bene l’amore, tutto va a gonfie vele. Per quanto riguarda il lavoro, da tempo non va come vorreste. La settimana parte all’insegna della dolcezza. Cambiamenti in arrivo, forse avete aperto una vertenza o avete dovuto fare un ricorso. Meglio chiarire la vostra posizione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Bene l’amore perché Venere sta per entrare nel vostro segno zodiacale, ma cercate di vivere tutto con leggerezza, senza gelosia. Tutto dipenderà da voi, mercoledì non passerete certo inosservati. Per quanto riguarda il lavoro, Venere e Marte transitano nel vostro segno.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Bene l’amore, siete in ottima forma e ad aprile Venere sarà dalla vostra parte. Cercate di trascorrere del tempo con una persona che vi vuole bene. Non dovete avere paura di sbagliare. Per quanto riguarda il lavoro, nuove proposte in arrivo: dimostrate a tutti quanto valete.

