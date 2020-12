Oroscopo Paolo Fox 2021: le previsioni del nuovo anno segno per segno

OROSCOPO PAOLO FOX 2021 – Cosa ci attende nel 2021? Quali sono le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per il nuovo anno? Come da tradizione, il noto astrologo a Capodanno presenta il suo oroscopo per l’anno che sta per iniziare, in questo caso il 2021, con le previsioni segno per segno. Quali sono i più fortunati? Amore, lavoro, fortuna i parametri presi in considerazione. Ma qual è l’oroscopo di Paolo Fox per l’anno 2021? Il guru degli astrologi lo ha presentato il 31 dicembre 2020 nel corso della trasmissione di Rai 2 I Fatti Vostri. Di seguito le previsioni complete segno per segno.

Ariete

Cari Ariete, il 2020 per molti è stato da dimenticare. Il 2021 sarà quindi di recupero. Già a febbraio molti pianeti saranno dalla vostra parte, per cui ritrovate fiducia. Portate avanti nuovi progetti. In amore la primavera potrebbe essere risolutiva per i single, che potranno fare nuovi incontri. Anche un pizzico di fortuna, soprattutto a febbraio, che non guasta mai.

Toro

Cari Toro, sarà un anno di conservazione, con un po’ di insicurezze nel lavoro e nelle relazioni. Chiederete quindi qualcosa in più a chi vi circonda. I mesi centrali del 2021 saranno i migliori, specie maggio e giugno. Attenzione alle finanze e alle questioni legali.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarete uno dei segni migliori di quest’anno, come tutti quelli di aria. Tanti cambiamenti in arrivo. Chiudete le situazioni che non vi soddisfano più. Aprite le porte alle creatività e a nuove conoscenze. Qualche difficoltà sul lavoro ad agosto. Se dovete prendere decisioni importanti fatelo nei primi mesi o alla fine del 2021.

Cancro

Cari Cancro, venite da un periodo complesso a livello lavorativo e non solo. Ora senza il peso di Saturno vi liberate di tante ansie e preoccupazioni. Ci saranno comunque scontentezze specie in amore. Valutate se portare avanti vecchi progetti o accantonarli e lanciarvi in qualcosa di nuovo. Bene l’estate con Giove in ottimo aspetto.

Leone

Cari Leone, dovete combattere contro qualcuno, perché c’è sempre qualche problema da risolvere. State attenti ai rapporti che non funzionano, e chiudete quelle relazioni giunte al capolinea. Attenzione a non spendere troppo. Giugno e luglio i mesi migliori. Non litigate inutilmente con chi vi circonda, soprattutto all’inizio del 2021.

Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2021, vivrete un anno positivo, d’altronde il 2020 vi ha visto come assoluti protagonisti. Possibili crisi a livello lavorativo in primavera inoltrata. In amore recuperate dopo un inizio stentato. Giove in opposizione vi invita a risolvere problemi prima della fine del 2021.

Bilancia

Cari Bilancia, sarete uno dei segni forti di quest’anno. Avete gran voglia di recuperare sin da subito il tempo perduto. In generale un momento molto importante per rilanciarsi. In primavera, a partire da marzo, potrete rimettervi in gioco o lanciarvi in nuove avventure, specie a livello lavorativo. Giove e Saturno favorevoli vi guideranno in questa rinascita.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox l’inizio d’anno vi vedrà un po’ spersi. Evitate scontri e attenzione a questioni legali ed economiche. Piedi di piombo fino ad aprile, le cose migliorano da giugno soprattutto a livello lavorativo. Fine di 2021 all’insegna del recupero, alla fine dunque ce la farete.

Sagittario

Cari Sagittario, questo 2020 difficile vi ha provato, ma ora è il momento della ripartenza con Giove e Saturno favorevoli. La primavera sarà all’insegna dei buoni auspici. Bene luglio per il lavoro. Riuscirete finalmente ad avere situazioni migliori, ma non abbiate paura di mettervi in gioco e tentare nuove strade. Le occasioni migliori a fine anno.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox nel 2021 portate avanti i vostri progetti, soprattutto se nel 2020 non sono decollati. Marzo molto positivo per i sentimenti. Bene in generale la primavera e l’estate, soprattutto a livello lavorativo. Attenzione alle spese o a questioni legali. Recupero a fine 2021.

Acquario

Cari Acquario, secondo le previsioni del nuovo anno sarete protagonisti di questo 2021. Siete esuberanti e vogliosi di rivoluzionare la vostra vita, siate comunque prudenti, soprattutto perché i soldi non sono tanti. Un’innovazione che sentite anche a livello spirituale. Potreste finalmente pensare di fare un figlio e fare passi importanti nel privato.

Pesci

Cari Pesci, l’anno inizia male nelle relazioni e a livello emotivo. Marzo e aprile ottimi per l’amore. Giove poi vi assisterà in estate. Questo vi aiuterà a ripartire a livello lavorativo. Nel 2022 sarete assoluti protagonisti, infatti chiuderete questo 2021 in ascesa.

