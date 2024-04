Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 27 aprile 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 27 aprile 2024:

Ariete

Cari Ariete, avete un quadro astrale brillante: passione e desiderio di stabilità. Il vostro cuore è sereno e il partner è innamorato, tutto va a gonfie vele e potreste decidere di fare un passo importante. Matrimonio?

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, continua il periodo di miglioramento e si sentiranno i benefici sia a lavoro sia per i sentimenti. Le emozioni che state vivendo nell’intimità vi rendono felici, godetevi questo periodo.

Gemelli

Cari Gemelli, una chance importante si presenterà per la sfera professionale, cogliete le occasioni che si presentano questo periodo, si riveleranno fortunate.

Cancro

Cari Cancro, la Luna durante la giornata di oggi porterà passione e bellissime emozioni, organizzate una serata romantica. A lavoro sfruttate tutta la vostra intraprendenza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 27 aprile 2024), siete stufi di tutto e tutti, la sola cosa che desiderate è andare lontano. Fortunatamente gli astri si stanno muovendo a vostro favore e le cose cambieranno.

Vergine

Cari Vergine, potreste decidere di fare un figlio o sposarvi, tutto è possibile. Mettetevi in gioco negli affari ed agite per quanto vi compete.

Bilancia

Cari Bilancia, le questioni patrimoniali andranno affrontate oggi stesso. Avete bisogno di tenerezza. Perché non chiedere al partner?

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le compravendite sono fortunate, datevi delle priorità ma agite. Sensualità e fascino garantiscono conquiste oltre ogni aspettativa.

Sagittario

Cari Sagittario, Marte regala occasioni di lavoro promettenti all’estero. I sentimenti sono in secondo piano, ma le scappatelle no.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il bilancio di questo mese è estremamente positivo e non capita spesso tutta questa fortuna. Affari a gonfie vele e sentimenti forti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 27 aprile 2024), qualche difficoltà da affrontare, ma non ostinatevi a gestire sempre tutto da soli, chiedete aiuto.

Pesci

Cari Pesci, gelosi della vostra intimità, non permettete a nessuno di fare intromissioni nella vostra vita privata. Cercate però di non chiudervi troppo…