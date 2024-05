Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 7 maggio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 7 maggio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, quella appena iniziata per voi sarà una settimana di riflessione anche se a voi non piace stare fermi e con le mani in mano. Giove è ancora nel segno e lo resterà anche nei prossimi giorni dando grandi vantaggi. Attenzione a Venere dissonante: in arrivo qualche disagio nella vita privata.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 7 maggio 2024), la settimana porta una bella crescita personale e professionale. Mercurio è nel segno e ci resterà fino alla metà del mese quindi arrivano nuove occasioni da sfruttare. Per quanto riguarda il lavoro, riuscirete a risolvere molti problemi.

GEMELLI

Cari Gemelli, questa settimana vi vede innamorati follemente. Venere nel segno fino a qualche giorno fa ha portato nuove emozioni e incontri speciali. Solo chi è in coppia da tanto risentirà di mancanza di passione. Per quanto riguarda il lavoro, c’è una bella carica di energia.

CANCRO

Cari Cancro, avrete una bella vitalità da sfruttare al massimo nel corso delle prossime ore. Se la prima parte dell’anno è stata un po’ problematica, adesso arriva una grande forza. Chi ha avuto problemi sul lavoro potrà iniziare una nuova fase di rinascita e in amore arriva una maggiore stabilità. Coraggio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 7 maggio 2024), nel corso di queste ore di maggio sentite il desiderio di avere qualcosa in più in amore ma anche sul lavoro dove non avete ancora ottenuto tutto quello che avevate progettato. La settimana sarà un po’ faticosa con Sole e Mercurio contrari ma bisogna stringere i denti. Siate più coraggiosi in amore.

VERGINE

Cari Vergine, bella questa settimana di inizio maggio 2024 che vi vede finalmente più rilassati e meno tesi rispetto ai giorni scorsi. Nelle prossime settimane ci saranno diversi cambiamenti ma il meglio arriverà solo dopo il 16 del mese.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 MAGGIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: bella questa settimana, siete finalmente più rilassati e sereni. Il meglio arriverà dopo la metà del mese.