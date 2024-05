Oroscopo Paolo Fox della settimana 6 – 12 maggio 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 6 al 12 maggio 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 6 al 12 maggio 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, settimana sul podio, amici dell’Ariete. Il nuovo mese è cominciato nel migliore dei modi, con il favore di molti pianeti nel vostro segno. Così la congiunzione di Mercurio e il transito di Marte donano forza ed energia alle vostre giornate, facendovi guadagnare fiducia in voi stessi e determinazione con gli altri. Grande protagonista delle prossime settimane sarà l’amore, con il favore di Venere.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, il favore delle stelle vi darà grandi benefici soprattutto in ambito lavorativo, perché riuscirete finalmente a dimostrare tutto il vostro valore e a sentirvi apprezzati da capi e colleghi. Conferma Fox: “Il Sole transita nel vostro segno, questo è un periodo che può portare grandi novità, specialmente nell’ambito lavorativo”.

GEMELLI

Cari Gemelli, il transito di Marte comincia rendervi un po’ insofferenti a tanta irruenza e tanta fretta; l’opposizione di Mercurio vi rende invece instabili, spesso irascibili. A detta di Fox: “Potreste affrontare una persona di petto, un capo, qualcuno che non riesce a dare le risposte che vorresti. Le giornate attorno al 7, da questo punto di vista saranno piuttosto calde se non addirittura turbolente”.

CANCRO

Cari Cancro, Mercurio e Venere continuano la loro opposizione, causandovi non poche difficoltà. A detta di Fox: “Gli inizi di Maggio sono sottoposti a particolare stress, ad un momento di tensione. Le stelle segnano un tracciato di piccoli ostacoli che bisogna superare con molta tranquillità. Ma attenzione non parlo di blocchi, ma solo di scelte sbagliate fatte in passato”.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (6-12 maggio 2024), settimana altalenante, amici del Leone. Comincia abbastanza bene grazie alla congiunzione della Luna, valida alleata nel tenere alto il vostro umore. Da mercoledì però, l’aspetto ambiguo di Mercurio e il transito prepotente di Saturno, contribuiranno a rendervi piuttosto inquieti e nervosi. È forse possibile cercare di risollevare il tono delle vostre giornate agendo su ciò che vi circonda.

VERGINE

Cari Vergine, nonostante l’inizio un po’ zoppicante, causa di una Luna non sempre positiva, da mercoledì noterete un deciso miglioramento nel vostro umore e nelle vostre giornate. Riuscirete sia a dedicarvi a voi stessi, provando a non farvi condizionare dai contesti, sia a dare il meglio sul lavoro e con gli altri. Le relazioni sono infatti in ottima ripresa, grazie al transito di Mercurio; l’introspezione sarà favorita dal passaggio insolito di Saturno.

BILANCIA

Cari Bilancia, settimana in forte ripresa, amici della Bilancia. Il nuovo mese promette grandi novità e occasioni da sfruttare. Mercurio continuerà ancora per qualche giorno la sua opposizione, ma fortunatamente da mercoledì interverrà la Luna a darvi ristoro, seguita poi da Marte passionale e coinvolgente. Vivrete delle importanti soddisfazioni soprattutto professionali. A detta di Fox: “Questo è il periodo migliore per far valere i vostri progetti. La vostra forza non si discute”.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, ancora un po’ di pazienza, amici dello Scorpione. Ci sono delle situazioni bloccate e per molti versi vi sentite in una situazione di stallo, in cui avvertite il bisogno di un intervento esterno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, settimana decisamente stressante, amici del Sagittario. Con l’opposizione della Luna fino a mercoledì il vostro umore rischia di essere piuttosto variabile. Cercate di mantenere la calma, soprattutto sul lavoro se dovessero verificarsi situazioni che necessitano razionalità e diplomazia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la settimana parte con il piede giusto grazie al favore di Mercurio che vi renderà estremamente comprensivi, fiduciosi e determinati.

ACQUARIO

Cari Acquario, il Sole illuminerà le vostre giornate fino a mercoledì, ma il transito di Mercurio vi farà vacillare su alcune decisioni importanti. Anche se dalla vostra parte avete il favore di Giove, Urano dissonante può portare qualche squilibrio. A detta di Fox: “Se da tempo state pensando di cambiare mansione o magari di mettervi in gioco in nuovi contesti, questo potrebbe essere il momento decisivo per fare una scelta coraggiosa e voltare pagina, grazie ad una condizione astrologica migliore”.

PESCI

Cari Pesci, Marte sfavorevole vi accompagnerà in queste giornate un po’ giù di corda dal punto di vista fisico. Nonostante questa tensione ed insofferenza, incontrerete però da inizio settimana il favore di Mercurio, che vi renderà brillanti nei rapporti con gli altri, e di Urano, che vi permetterà di scorgere molte opportunità anche laddove, fino alla scorsa settimana, non sembrava esserci nulla di positivo per voi.

