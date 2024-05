Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 18 maggio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 18 maggio 2024:

Ariete

Cari Ariete, potreste essere conquistati da un corteggiatore inaspettato. Magari potreste ricevere delle bellissime rose rosse. Attenzione però a non concedervi troppo presto, rischiate di dare un’impressione sbagliata. Bene il lavoro, ma attenti allo stress che a volte rischia di essere eccessivo. Prendetevi un po’ di tempo per voi stessi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete così tanto gelosi e impulsivi che rischiate di rovinare il rapporto con il partner, quasi fosse un vostro suddito e voi il padrone. Un rapporto di coppia deve essere ben equilibrato. Un pizzico di umiltà da parte vostra farebbe bene. La passione per la cucina è tanta ma non esagerate, la prova costume si avvicina, rimettetevi in forma.

Gemelli

Cari Gemelli, siete sempre così allegri, espansivi e felici che chi vi circonda si chiede da dove prendiate tutto questo entusiasmo. Per chi vi vuole bene è quasi impossibile non amarvi. Giornata davvero ottima per chiudere qualche affare positivo. Approfittate del favore delle stelle ma non tirate troppo la corda.

Cancro

Cari Cancro, i contrattempi, soprattutto sul lavoro, non mancano, anzi li vivete come una sfida per fare meglio. Se sono troppi, però, rischiano di rovinarvi la giornata. Gli affari in generale procedono bene, cercate di liberarvi degli impegni di troppo, magari organizzando una cena romantica. Il partner ne gioirebbe.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 18 maggio 2024), qualcosa nella gestione e nell’andamento della coppia non vi convince più. Se pensate che la relazione sia ormai giunta al capolinea, abbiate il coraggio di voltare pagina. Chi è ancora single potrà concedersi qualche avventura di una notte, d’altronde non sempre si ha voglia di impegnarsi.

Vergine

Cari Vergine, siete poco disposti alle coccole e molto annoiati. Il partner è un po’ preoccupato di questo vostro atteggiamento perché non sa se si tratta di una sua colpa. Cercate qualcosa di più o magari qualcun altro, sta a voi capirlo. La prova costume si avvicina, se volete fare una dieta, affidatevi a un esperto ed evitate scelte fai da te.

Bilancia

Cari Bilancia, siete particolarmente brillanti e carichi di energia in questo periodo, per cui potete approfittarne per realizzare tutti i vostri progetti. La vita sociale, dopo questi mesi così difficili, migliora, e potete fare nuovi incontri e conoscenze. Cercate di mettere da parte l’ansia, magari praticando yoga.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete così loquaci che volete dimostrare a tutti di che pasta siete fatti e quanto siete validi, ma attenzione perché la concorrenza, specie sul lavoro, è alta, e c’è sempre qualcuno pronto a danneggiarvi e a mettervi il bastone fra le ruote. Se avete avviato da poco un nuovo amore, forse non ne siete particolarmente convinti.

Sagittario

Cari Sagittario, sul lavoro potete sfruttare al massimo sinergie con colleghi volenterosi e sinceri oltre a tutte le vostre conoscenze e abilità per portare avanti progetti importanti e dimostrare di che pasta siete fatti. I vostri superiori apprezzeranno. Bene anche i guadagni. Giornata serena e senza scossoni in amore.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, se riuscirete a seguire il vostro istinto, potrete gioire perché gli affari saranno molto proficui. Sul lavoro potreste non fidarvi di alcuni collaboratori: pensate che vi stiano mettendo il bastone fra le ruote? Bene finalmente l’amore dopo un periodo turbolento: ora potete rilassarvi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 18 maggio 2024), attenzione perché un ex potrebbe tornare inaspettatamente a bussare alla vostra porta. Potrebbe trattarsi anche di un ex socio di lavoro. Il consiglio è di evitare inutili noie o minestre riscaldate, soprattutto se avete un partner. Se invece la relazione che state vivendo non vi entusiasma, potete pensare di voltare pagina e cercare di meglio.

Pesci

Cari Pesci, prevede un periodo davvero fortunato, in particolare per quanto riguarda gli affari. Potete chiudere trattative importanti, come la compravendita di una casa. Datevi da fare. Ultimamente avete esagerato un po’ troppo a tavola, rimettetevi in forma in vista della bella stagione.