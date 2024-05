Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 19 maggio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 19 maggio 2024:

Ariete

Cari Ariete, la stagione dei Gemelli porta sempre un entusiasmo nuovo. Nuove possibilità nel lavoro, nella professione, nelle finanze. Concentratevi immediatamente oggi sulle persone con cui dovete avete a che fare giornalmente, iniziando da collaboratori, colleghi, socio in affari superiori, ma anche dai vostri parenti, perché questo sole in Gemelli governa i vostri fratelli e anche parenti acquisiti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, ogni uscita del sole richiede cautela nella salute, specie oggi che vive Marte contro forza e coraggio. Il mese dei Gemelli vi manda comunque delle prospettive nuove. I nati, naturalmente di maggio non sentiranno subito questo Marte negativo ma poi anche voi di maggio a un certo momento lo avrete.

Gemelli

Cari Gemelli, avete sentito alle ore nove e nove minuti primi inizia sole nel segno, inizia la stagione del compleanno e per la prima volta con Saturno in quadratura per la prima volta dopo trent’anni e soprattutto sole in trigono con Plutone. Per voi personalmente questa è una forza notevole, nel caso ci fosse qualcuno di voi che intende radicalmente cambiare qualche cosa nella propria vita lo faccia immediatamente.

Cancro

Cari Cancro, questa mattina fate un pochino di sport, una passeggiata nella natura vi calmerà i nervi vi farà sentire bene fisicamente, perché quando va via Marte fa un clamore, un baccano e poi soprattutto lascia spossati, ovviamente. Ma al calare del sole il cuore vostro comincia a chiedere affetto, amore, passione e quant’è vero Giove, voi questo affetto, questo amore lo avrete di sicuro i nuovi non innamoramenti già in atto.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 19 maggio 2024), non lo dico soltanto io, anche io posso confermare per l’esperienza che ho avuto con i Leoni. Però devo dire gli antichi vi hanno messo il sole, vi hanno messo nel corpo umano il cuore. Io dico più di così no, non abbiate fretta, però oggi Leoni nelle questioni pratiche. Voglio dire, perché rischiate voi di trascurare importanti dettagli. Invece potreste prendervela con delle inezie, che poi è un vostro difetto.

Vergine

Cari Vergine, grandi battaglie professionali. Lo so che questo vi assalta soltanto l’idea della corsa al successo vincente ma sarà in estate che la corsa al successo sarà vincente alla fine. Poi è la quadratura che nascerà con Saturno e con Nettuno in pesci che vi porterà un vero stress. Se vi siete lamentati questa primavera che eravate stanche, vedrete adesso cosa significa.

Bilancia

Cari Bilancia, siete figli di Venere e da voi Venere è proprio quella di Botticelli Bilancia siete in un momento molto positivo, nonostante impedimenti qualche volta anche in salute, le crescenti responsabilità in famiglia con i figli vostri, però dovete mandare via qualcuno.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vi state svegliando con sole positivo sentirete subito un impulso di uscire, di aggredire in maniera positiva il mondo, le situazioni che tanto vi hanno fatto tribolare questa primavera. Certo, Marte resterà qualche settimana in Leone.

Sagittario

Cari Sagittario, le eventuali problematiche in famiglia, genitori e figli, eccetera, ma che poi chiaramente coinvolgono anche gli sposi coniugi, devono essere affrontati subito oggi, perché voi siete in grado. Sempre oggi il passaggio del Sole in Gemelli significa il prosieguo di ottime possibilità proprio in affari e nel proprio nel lavoro.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in arrivo miglioramenti perché il sole è fondente, fonte di tutte le energie. Va in Gemelli nel punto più alto del vostro cielo, quello dell’amore dei figli, della passione, della fortuna. Certo, resta quel disturbo dal Toro e resta e resterà. Ma basta osservare disciplina nella salute, prudenza in viaggio con i macchinari, con i farmaci che vanno usati solo sotto controllo medico, rinunciare a cibi piccanti, all’alcol e sarete benissimo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 19 maggio 2024), ci sono anche delle novità molto belle, molto liete. Però c’è il quadrato Saturno Sole e dobbiamo stare un pochino attenti, questo ve lo posso dire dura un mese. Questa roba qua non è che dura un anno, ma poi ci saranno altri problemi con questo Saturno quando il sole il Marte andranno in Vergine. Ma intanto oggi il Sole mette in luce la famiglia di origine, il posto dove voi siete nati e la famiglia, anche del coniuge.

Pesci

Cari Pesci, c’è concorrenza nel vostro lavoro. Non credo invece che ci sia concorrenza in amore, anche se la vostra gelosia con quel Marte in Leone, devo dire andrà veramente a mille.