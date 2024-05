Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 7 maggio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 7 maggio 2024:

Ariete

Cari Ariete, Mercurio nel segno vi aiuterà a concludere una trattativa delicata o, in generale, ad avere successo negli affari.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna e Venere sono nel segno e vi daranno una mano in amore, incoraggiandovi a dichiarare i vostri sentimenti alla persona che vi piace.

Gemelli

Cari Gemelli, qualcuno si è infatuato di una persona intrigante. L’impresa è difficile, ma negli ultimi giorni di maggio Venere approderà nel vostro segno e renderà tutto più facile!

Cancro

Cari Cancro, le stelle riserveranno una sorpresa a qualche single. Nelle prossime ore potrebbe nascere un’intesa inaspettata con una persona conosciuta di recente.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 7 maggio 2024), buon momento per chi vuole puntare sul lavoro, soprattutto i liberi professionisti che potrebbero avere presto nuove opportunità o sviluppare contatti utili.

Vergine

Cari Vergine, Venere nel segno del Toro potrebbe “stuzzicare” l’amore facendovi provare una forte attrazione per qualcuno.

Bilancia

Cari Bilancia, allarme discussioni legate a questioni economiche e conti condivisi, cercate di mantenere la calma e il sangue freddo soprattutto se di fronte avete qualcuno che vuole provocarvi o farvi arrabbiare.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, nel corso delle prossime ore siate prudenti e tolleranti, è vero che le cose non stanno andando come speravate ma si tratta di una fase passeggera che presto sparirà.

Sagittario

Cari Sagittario, vi attende una bella sorpresa sul lavoro, potreste ricevere una promozione inaspettata o un’offerta per ricoprire un ruolo di prestigio!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il vostro cuore sensibile, soprattutto in questo periodo, può farvi innamorare all’improvviso!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 7 maggio 2024), la stanchezza si fa sentire, sia per via dei tanti impegni e sia a causa della Luna in dissonanza. Bisognerà rimanere calmi e riposare per recuperare presto.

Pesci

Cari Pesci, per voi si prospetta una giornata proficua nel lavoro. Giove in aspetto favorevole premia gli affari e le trattative importanti.