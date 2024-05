Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 9 maggio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 9 maggio 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questa giornata di maggio partirà bene, con la Luna in aspetto buono che vi rallegrerà e vi renderà vivi; questo cielo, con Mercurio in ottima posizione, rappresenta una risorsa importante per cercare di capire cosa non va e in che modo intervenire per ritrovare serenità interiore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 9 maggio 2024), la Luna nuova potrebbe rivelarsi pesante costringendovi ad assumere un atteggiamento drastico e netto nei confronti di situazioni o persone legate al passato. Con Mercurio nel segno a partire dal 15 maggio si può sperare nel miglioramento di alcune questioni di lavoro.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna nel segno è per voi una liberazione, una possibilità di guardare al futuro con ottimismo e sentirsi più creativi! E’ arrivato il momento di fantasticare, di volare con la fantasia, di sperimentare e di immaginare una realtà diversa da quella che state vivendo.

CANCRO

Cari Cancro, chi è rimasto deluso da una storia d’amore deve ripartire subito: sabato e domenica la Luna sarà in buon aspetto per i nati sotto questo segno e vi permetterà di vivere belle emozioni dal punto di vista sentimentale.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 9 maggio 2024), finalmente in arrivo una giornata tranquilla dopo 48 ore pesanti e turbolente, avete proprio bisogno di relax! Vi attende una seconda parte di 2024 molto impegnativa, con alcune sfide da vincere che però (se rimarrete attenti e concentrati) porterete a casa in maniera trionfale.

VERGINE

Cari Vergine, c’è troppo caos per i vostri gusti. Proseguite nei vostri progetti e inventate qualcosa di nuovo in vista del futuro, non sapete stare senza far nulla e questo è sicuramente un bene… però sistemate anche alcune situazioni caotiche che vi infastidiscono.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 MAGGIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: finalmente in arrivo una giornata tranquilla dopo 48 ore pesanti e turbolente.