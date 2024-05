Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 9 maggio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 9 maggio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Luna favorevole almeno fino a venerdì. Cielo divertente e positivo riguardo gli incontri e i rapporti con gli altri: anticipate i tempi e sfruttate le prossime 48 ore, sia per stare con le persone che preferite sia per ragionare lucidamente sul futuro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 9 maggio 2024), puntate su un weekend che si preannuncia interessante e positivo, l’importante però sarà tenervi lontano dalle polemiche ed essere prudenti sia con il partner sia in famiglia. Vi sono state rivolte delle critiche non avete accettato, oppure vi è sembrato tutto un po’ esagerato…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, c’è un po’ di confusione attorno a voi, magari qualche problemino da risolvere, e la tensione inizia a salire; cercate di gestire il tutto con calma e soprattutto saggezza. Il prossimo weekend dedicatelo al relax. Entro fine maggio bisognerà dare una risposta riguardo qualcosa.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete pieni di creatività, forza, caparbietà e ottimismo in questi giorni, tutte caratteristiche che vi porteranno lontano riscattando un periodo un po’ sconclusionato. Probabilmente arriverete esausti a venerdì ma con la consapevolezza, e la soddisfazione, di aver sistemato diverse cose e di esservi mossi al meglio!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 9 maggio 2024), immergetevi in una giornata di totale recupero soprattutto per chi è rimasto fermo a lungo; questo weekend aiuterà in tutti i sensi, specialmente se dovete presentare delle rimostranze in amore o dare una scossa ad un rapporto. Attenti ai contrasti con Scorpione e Leone!

PESCI

Cari Pesci, siete parecchio agitati in questi giorni, meglio rimandare a sabato e domenica eventuali confronti o polemiche inevitabili. Le stelle premieranno le coppie che hanno voglia di costruire qualcosa per il futuro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 MAGGIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: siete pieni di creatività, forza, caparbietà e ottimismo in questi giorni, tutte caratteristiche che vi porteranno lontano.