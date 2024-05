Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 20 maggio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 20 maggio 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, periodo favorevole per cominciare a impostare progetti, ottenere una buona riconferma. Ora sulla base di un cambiamento più o meno volontario si può ripartire. Marte nel segno aumenta la passionalità. Il recupero è totale, chi vuole iniziare una cura o dedicarsi ad una attività avrà stelle migliori.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 20 maggio 2024), questo per voi è il mese della riscossa. In particolare per chi vuole togliersi un sassolino dalla scarpa o accrescere la propria capacità decisionale. L’amore premia le coppie unite già da tempo e offre una occasione in più anche a chi vuole disfarsi di un brutto ricordo. Davvero un mese speciale con Sole, Venere, Giove, Urano nel segno in ottimo aspetto, con orbite diverse, a Saturno e Nettuno.

GEMELLI

Cari Gemelli, dal 25 Giove sarà nel segno! Si potrebbe chiedere un piccolo aumento se le condizioni sono giuste, fare richieste per cambiare o, se lo si desidera, andare altrove. Il periodo richiede un atteggiamento disponibile nei confronti delle situazioni in arrivo.

CANCRO

Cari Cancro, chi ha un lavoro fisso non perderà il suo ruolo, ma potrebbe avere a che fare con un capo o un collega fastidioso, già il mese scorso ci sono stati problemi e polemiche da questo punto di vista. Restano possibili disaccordi con parenti, fratelli, coniugi su scelte economiche pratiche.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 20 maggio 2024), non è detto che tutto debba cambiare all’improvviso. In arrivo buone notizie per il lavoro, ma anche qualche discussione di troppo. Maggio è un mese di preparazione più che di azione. L’amore sta conoscendo una lunga fase di revisione.

VERGINE

Cari Vergine, se pensate che nella vostra azienda ci sia stato quasi un boicottaggio nei vostri confronti, oppure nella vostra attività i contrasti siano stati troppi potrete decidere di fare un passo indietro, cambiare ruolo, gruppo. I nuovi rapporti promettono bene.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 MAGGIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: questo per voi è il mese della riscossa. In particolare per chi vuole togliersi un sassolino dalla scarpa…