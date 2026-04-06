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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 6 aprile 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 6 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 6 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite il bisogno di rompere un equilibrio che non vi soddisfa più. Non è facile per voi, ma è necessario. Nel lavoro potreste prendere una decisione importante. In amore, invece, un chiarimento può cambiare completamente la situazione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 6 aprile 2026), giornata intensa e molto lucida. Avete la capacità di capire cosa sta succedendo davvero, anche dietro le apparenze. Nel lavoro questo vi dà un grande vantaggio. In amore, però, cercate di non chiudervi troppo: condividere è fondamentale.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di movimento, ma anche di concretezza. Non basta più sognare: volete risultati. Nel lavoro potrebbe nascere una nuova direzione. In amore siete più sinceri e diretti: questo può rafforzare o mettere alla prova un rapporto. La vostra forza si vede nella capacità di gestire le situazioni con calma. Non avete bisogno di imporsi: basta la vostra presenza. Nel lavoro questo vi rende più credibili. In amore c’è una fase più autentica: meno orgoglio, più verità.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione ma anche di revisione. State capendo cosa funziona davvero e cosa no. Nel lavoro fate scelte più mirate. In amore serve più apertura: qualcuno ha bisogno di sentirvi più vicini. Nel lavoro un imprevisto può diventare un’opportunità. In amore, lasciate spazio a qualcosa di diverso dal solito: vi sorprenderà.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 6 aprile 2026), avete intuizioni forti ma anche il desiderio di metterle in pratica. Non restate solo nelle idee. Nel lavoro una vostra iniziativa può fare la differenza. In amore, invece, è il momento di essere più chiari e presenti.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto importante perché unite sensibilità e azione. Non vi limitate a sentire, ma iniziate anche a fare. Nel lavoro questo vi aiuta a concretizzare. In amore c’è una dolcezza più stabile, meno fragile e più vera.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: sentite il bisogno di rompere un equilibrio che non vi soddisfa più. Non è facile per voi, ma è necessario.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 30 MARZO – 5 APRILE
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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