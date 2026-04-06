Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 6 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 6 aprile 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, vi sentite chiamati a reagire a qualcosa che non vi convince più. Non è rabbia, è una presa di posizione. Nel lavoro potreste decidere di cambiare approccio o di non accettare più certe condizioni. In amore, invece, arriva il momento di dire ciò che avete dentro da tempo: farlo con lucidità sarà la vostra vera forza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 6 aprile 2026), giornata che vi chiede di non restare troppo fermi nelle vostre certezze. Qualcosa cambia, anche se lentamente. Nel lavoro potreste dover adattarvi a una nuova dinamica. In amore emerge un bisogno più forte di connessione: non vi basta la tranquillità, volete sentirvi coinvolti davvero.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete più concreti del solito, ed è un vantaggio. Le idee non mancano, ma finalmente riuscite a tradurle in qualcosa di pratico. Nel lavoro una decisione può portarvi nella direzione giusta. In amore, però, serve più chiarezza: non lasciate spazio a fraintendimenti.

CANCRO

Cari Cancro, giornata che vi porta a fare i conti con alcune emozioni che avete tenuto dentro. Non è facile, ma è necessario. Nel lavoro cercate di non farvi influenzare troppo dall’ambiente. In amore, invece, un confronto può essere liberatorio e rafforzare il legame.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 6 aprile 2026), la vostra forza si vede nella capacità di gestire le situazioni con calma. Non avete bisogno di imporsi: basta la vostra presenza. Nel lavoro questo vi rende più credibili. In amore c’è una fase più autentica: meno orgoglio, più verità.

VERGINE

Cari Vergine, giornata molto concreta ma anche dinamica. Non tutto va come previsto, ma riuscite ad adattarvi bene. Nel lavoro un imprevisto può diventare un’opportunità. In amore, lasciate spazio a qualcosa di diverso dal solito: vi sorprenderà.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 6 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata molto concreta ma anche dinamica. Non tutto va come previsto, ma riuscite ad adattarvi bene.