Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 12 dicembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 12 dicembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la settimana che parte oggi – lunedì 12 dicembre – sarà per voi interessante per molti aspetti che vi porterà a raggiungere il vostro momento di assoluta forma. Saranno due le giornate più sottotono, quelle di inizo settimana. Da giovedì la Luna entrerà nel vostro segno facendovi vivere anche uno splendido weekend.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 12 dicembre 2022), vivrete la settimana entrante all’insegna della tranquillità e del relax. Molto buona la prima parte della settimana mentre sarà un po’ più sottotono la seconda. Fatevi i vostri conti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata di oggi – lunedì 12 dicembre 2022 – per voi sarà abbastanza buona, ma seguiranno delle giornate non proprio al top per quanto riguarda lavoro e amore. Le cose peggioreranno ulteriormente a partire dal prossimo venerdì. Fatevi coraggio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi è in arrivo giornate buone ad eccezione delle primissime di questa settimana. Poi sarà solo un crescendo: il tutto culmierà con la giornata di domenica che sarà veramente splendida. Godetevela alla grande.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 12 dicembre 2022), la giornata sarà molto gradevole e fortunata. Non ci sarà un giorno in cui sarete sfortunati. In cui tutto girerà per il verso storto. Da venerdì gli astri saranno super favoriti e Venere entrerà nel vostro segno dandovi una grande carica d’amore. Insomma, una settimana top.

PESCI

Cari Pesci, quella che inizia oggi – lunedì 12 dicembre 2022 – sarà per voi una giornata molto positiva. Si inizierà con giorni molto buoni a cui seguirà invece un fine settimana sottotono. Quindi il consiglio è di prendere subito il buono e portare pazienza per il resto della settimana.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata molto positiva. Godetevela alla grande!