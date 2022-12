Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 12 dicembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 12 dicembre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi si sta aprendo un’ottima settimana con delle giornate fortunate, molto fortunate. Soprattutto ad inizio settimana. La giornata migliore sarà proprio quella di oggi – lunedì 12 dicembre -: approfittatene per dedicarvi all’amore e al lavoro

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 12 dicembre 2022), inizia una settimana tosta, complicata. Vivrete i prossimi sette giorni quasi in uno stato di apatia. Durante tutta la settimana quindi fate attenzione ai rapporti con gli altri evitando di farli spegnere. Un po’ di pazienza sul lavoro servirà sicuramente.

GEMELLI

Cari Gemelli, la vostra settimana sarà abbastanza pesante, ma non demoralizzatevi. Tenete duro più che potete. Cercate di pensare in positivo e, per rilassarvi un po’, organizzate una serata romantica con il partner. Se la merita.

CANCRO

Cari Cancro, la settimana per voi sarà divisa in due parti ben distinte: una iniziale molto buona mentre una seconda parte un po’ sottotono. La causa sono i pianeti dissonanti che compariranno nel vostro segno a cavallo del prossimo fine settimana. Tente duro, passerà.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 12 dicembre 2022), la giornata sarà spettacolare, ma non esultate troppo presto. I prossimi saranno giorni difficili. Ma tranquilli: verso il fine settimana ci sarà una grande ripresa. Coccolate il partner! Date spazio all’amore.

VERGINE

Cari Vergine, in arrivo per voi grandissime soddisfazioni sia sul lavoro sia per quanto riguarda l’amore. La settimana sarà dunque interamente positiva esclusa solo quella di oggi – lunedì 12 dicembre – in cui potreste sentirvi un po’ stanchi. Spossati.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: grandi soddisfazioni sia in amore sia nel lavoro.