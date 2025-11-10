Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 07:27
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 10 novembre 2025

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 10 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 10 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo durante le prossime ore di questo lunedì 10 novembre 2025 favorisce l’equilibrio interiore: approfittatene per riflettere su ciò che volete davvero. In amore, chi desidera chiarire una relazione troverà spazi positivi per farlo. Per quanto riguarda il lavoro, la cooperazione con altri è importante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 10 novembre 2025), periodo forte con possibilità di trasformazioni interiori. Capitolo lavoro: questo è un ottimo momento per chiudere questioni rimaste aperte: azione e decisione sono dalla vostra parte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, energia e desiderio di novità caratterizzano i primi giorni di questa settimana. In amore, se state vivendo una fase di stanca, potreste sentire il bisogno di cambiamento. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo stimoli e nuove proposte da cogliere al volo.

oroscopo paolo fox oggi

CAPRICORNO

Cari Capricorno, settimana in cui la costanza è il vostro asso nella manica. Se avete vissuto tensioni, potreste trovare delle aperture per recuperare l’intesa. Lavoro? I risultati che attendete da tempo sono vicini. Molto vicini. Rimboccatevi le maniche.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 10 novembre 2025), creatività e originalità sono protagoniste in queste ore. In campo sentimentale, potresti voler agire in modi inconsueti che sorprendono chi vi è accanto. Capitolo lavoro: idee innovative si fanno spazio: esprimete la vostra visione senza paura.

PESCI

Cari Pesci, questa settimana di metà novembre invita all’ascolto: sensazioni sottili e intuizioni possono guidarvi. In amore, chi ha bisogno di chiarire parlando sentirà il bisogno di autenticità. Per quanto riguarda il lavoro, evitate di affrettare le scelte: seguite il vostro ritmo.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: creatività e originalità sono protagoniste in queste ore.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 2-9 NOVEMBRE 2025
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 10 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 10 al 16 novembre 2025) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 10 novembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 10 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 10 al 16 novembre 2025) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 10 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 10 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 10 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, domenica 9 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 9 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 9 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 9 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 9 novembre 2025
Ricerca