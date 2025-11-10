Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 10 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 10 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo durante le prossime ore di questo lunedì 10 novembre 2025 favorisce l’equilibrio interiore: approfittatene per riflettere su ciò che volete davvero. In amore, chi desidera chiarire una relazione troverà spazi positivi per farlo. Per quanto riguarda il lavoro, la cooperazione con altri è importante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 10 novembre 2025), periodo forte con possibilità di trasformazioni interiori. Capitolo lavoro: questo è un ottimo momento per chiudere questioni rimaste aperte: azione e decisione sono dalla vostra parte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, energia e desiderio di novità caratterizzano i primi giorni di questa settimana. In amore, se state vivendo una fase di stanca, potreste sentire il bisogno di cambiamento. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo stimoli e nuove proposte da cogliere al volo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, settimana in cui la costanza è il vostro asso nella manica. Se avete vissuto tensioni, potreste trovare delle aperture per recuperare l’intesa. Lavoro? I risultati che attendete da tempo sono vicini. Molto vicini. Rimboccatevi le maniche.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 10 novembre 2025), creatività e originalità sono protagoniste in queste ore. In campo sentimentale, potresti voler agire in modi inconsueti che sorprendono chi vi è accanto. Capitolo lavoro: idee innovative si fanno spazio: esprimete la vostra visione senza paura.

PESCI

Cari Pesci, questa settimana di metà novembre invita all’ascolto: sensazioni sottili e intuizioni possono guidarvi. In amore, chi ha bisogno di chiarire parlando sentirà il bisogno di autenticità. Per quanto riguarda il lavoro, evitate di affrettare le scelte: seguite il vostro ritmo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: creatività e originalità sono protagoniste in queste ore.