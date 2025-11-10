Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 10 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 10 novembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso di questa settimana di metà novembre che parte oggi – lunedì 10 novembre – potreste sentire un forte impulso a fare dei cambiamenti: nuove idee emergono, ma è importante non precipitarvi. Alcuni malintesi potrebbero emergere: dialogo e ascolto saranno fondamentali.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 10 novembre 2025), le energie lunari favoriscono l’introspezione in queste ore di metà novembre. Approfittate della situazione per rivedere i vostri obiettivi pratici e mettere ordine nella vostra vita. Chi è in coppia potrebbe riscoprire complicità.

GEMELLI

Cari Gemelli, prende il via una settimana vivace. In amore è possibile che nascano nuovi incontri o che relazioni già in atto subiscano una svolta positiva. Capitolo lavoro: idee creative sono favorite. Nel corso del prossimo fine settimana, potreste dover riporre ciò che non funziona.

CANCRO

Cari Cancro, l’umore potrebbe oscillare nei primi giorni di questa settimana di metà novembre: cercate di non prendere decisioni definitive quando siete agitati. C’è spazio per momenti romantici, ma serve maggiore chiarezza nelle parole. Lavoro? Organizzate bene il tempo per evitare sovraccarichi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 10 novembre 2025), le stelle in queste ore di novembre spingono verso l’azione: è un buon momento per far valere le vostre capacità. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere riconoscimenti o avanzamenti, in particolare se avete dimostrato costanza.

VERGINE

Cari Vergine, quella che state vivendo sarà una settimana di riorganizzazione: è il momento di sistemare ciò che è rimasto in sospeso. In amore, evitate di far emergere troppo presto dubbi o insicurezze. Per quanto riguarda il lavoro, è tempo di affinare dettagli e perfezionare progetti avviati.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: è un buon momento per far valere le vostre capacità.