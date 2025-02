Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 13 febbraio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 13 febbraio 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la prima parte della giornata è migliore della seconda; questa sera e anche domenica, evita di affaticarti troppo. Potresti sentirti sotto pressione nel prendere decisioni perfette. Ricorda che non esiste la scelta ideale; fai del tuo meglio con le informazioni a tua disposizione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 13 febbraio 2025), è il momento di smettere di cercare di soddisfare le aspettative altrui. Lascia emergere la tua vera personalità e abbraccia la tua autenticità. Vedrete che presto tutto si aggiusta.

GEMELLI

Cari Gemelli, non tutte le tue azioni porteranno ai risultati previsti. Questo può aprire nuove possibilità; sii aperto ai cambiamenti e alle sorprese. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Ottime opportunità di successo in ogni campo.

CANCRO

Cari Cancro, evita di sovraccaricarti di impegni. Concediti una pausa per ricaricare le energie e mantenere la tua vitalità. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Ottime opportunità di successo in ogni campo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 13 febbraio 2025), la Luna è nel tuo segno, ma alcuni pianeti provocano momentaneo nervosismo e alti e bassi umorali. Tuttavia, riuscirai a superare le difficoltà e trarne vantaggio.

VERGINE

Cari Vergine, potresti sentirti particolarmente critico verso te stesso e gli altri. Cerca di rilassarti e di non essere troppo esigente; concediti una pausa. Non tutte le tue azioni porteranno ai risultati previsti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 FEBBRAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: con questa Luna nel segno non potrete che ottenere grandi cose in ogni campo. Alla fine presto tutto si aggiusta.