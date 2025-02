Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 13 febbraio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, le relazioni interpersonali sono al centro dell’attenzione. È un buon momento per risolvere eventuali conflitti e rafforzare i legami con chi ti sta a cuore. Lascia emergere la tua vera personalità e abbraccia la tua autenticità. Non tutte le tue azioni porteranno ai risultati previsti. È il momento di smettere di cercare di soddisfare le aspettative altrui.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 13 febbraio 2025), la tua intuizione è particolarmente acuta. Fidati del tuo istinto nelle decisioni importanti e non temere di esprimere le tue opinioni. Ricorda di prenderti del tempo per te stesso. Evita di sovraccaricarti di impegni. Concediti una pausa per ricaricare le energie e mantenere la tua vitalità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, potresti sentirti più riflessivo del solito. Dedica del tempo alla contemplazione per valutare meglio le tue mosse future. Le responsabilità lavorative potrebbero pesarti, ma la tua determinazione ti aiuterà a superare gli ostacoli. La Luna è nel tuo segno, ma alcuni pianeti provocano momentaneo nervosismo e alti e bassi umorali.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le responsabilità lavorative potrebbero pesarti, ma la tua determinazione ti aiuterà a superare gli ostacoli. Ricorda di prenderti del tempo per te stesso. Non tutte le tue azioni porteranno ai risultati previsti. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Ottime opportunità di successo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 13 febbraio 2025), la tua creatività è in aumento. Sfrutta questa energia per sviluppare nuove idee e progetti che ti appassionano. La Luna è nel tuo segno, ma alcuni pianeti provocano momentaneo nervosismo e alti e bassi umorali. Presto tutto si aggiusta.

PESCI

Cari Pesci, giornata interessante, cambiamenti di ambiente restano favorevoli. Sarebbe opportuno aprirsi a nuove frequentazioni, tanto più che Mercurio, pianeta dei contatti, dal 14 di questo mese entrerà nel segno. Cerca di rilassarti e di non essere troppo esigente; concediti una pausa.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 FEBBRAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: sfrutta questa energia per sviluppare nuove idee e progetti che ti appassionano.