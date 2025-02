Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 10 al 16 febbraio 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 10 al 16 febbraio 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 10 al 16 febbraio 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana sarà ricca di riflessioni e decisioni importanti. Sarete chiamati a fare delle scelte significative riguardo alla vostra carriera e ai vostri progetti futuri. La vostra determinazione vi aiuterà a superare le difficoltà, ma ricordate di non trascurare le vostre relazioni affettive.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, periodo favorevole per l’amore. Durante questa settimana, potreste ricevere delle buone notizie sul piano sentimentale e affettivo. Le stelle favoriscono anche il settore finanziario, è un buon momento per prendere decisioni sugli investimenti.

GEMELLI

Cari Gemelli, molti di voi vivranno una settimana molto dinamica: dovrete essere pronti ad affrontare nuovi cambiamenti. Dal 10 al 16 febbraio 2025 potreste sentirvi più energico e motivato a intraprendere nuovi progetti. Tuttavia, è importante prestare attenzione alle relazioni interpersonali.

CANCRO

Cari Cancro, per voi in arrivo una settimana di grande introspezione. Sarà un periodo ideale per riflettere su ciò che desiderate veramente nella vita. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci delle opportunità interessanti che richiedono una valutazione attenta. L’amore potrebbe riservarvi momenti di dolcezza, ma anche qualche piccola difficoltà da superare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (10-16 febbraio 2025), periodo all’insegna dell’azione. Potrete finalmente ottenere i risultati desiderati grazie alla vostra determinazione. La sfera lavorativa sarà quella più fortunata, ma anche nelle relazioni sociali potrebbero arrivare nuove occasioni.

VERGINE

Cari Vergine, settimana di bilanci. Sarà un periodo ideale per rivedere i vostri obiettivi professionali e fare il punto sulla vostra carriera. Le stelle vi consigliano di concentrarvi anche su voi stessi, dedicandovi al recupero delle energie. Ci potrebbero essere dei momenti di confronto con il partner.

BILANCIA

Cari Bilancia, settimana particolarmente favorevole per i contatti sociali. Le stelle favoriranno i progetti comuni e le collaborazioni. È un buon momento per stringere alleanze e fare nuovi incontri. Le emozioni potrebbero diventare più intense.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, questo sarà un periodo positivo per chi desidera fare un cambiamento nella carriera o affrontare nuove sfide professionali. Le stelle vi spingono a non temere il rischio e ad agire con fiducia in voi stessi. Tuttavia, in amore ci potrebbero essere dei momenti di incertezza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, vivrete una settimana ricca di opportunità. In arrivo nuove occasioni di crescita personale, soprattutto nel campo professionale. Le stelle vi incoraggiano a non perdere tempo e a prendere decisioni rapide per non lasciarvi sfuggire occasioni importanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, settimana all’insegna della calma e della riflessione. Questo è il momento giusto per fare dei piani a lungo termine, soprattutto sul piano professionale. Non fatevi travolgere da troppi impegni.

ACQUARIO

Cari Acquario, per voi in arrivo una settimana di grandi emozioni. Durante il periodo dal 10 al 16 febbraio 2025 potreste sentirvi più sensibili del solito e particolarmente attratti da nuovi orizzonti.

PESCI

Cari Pesci, settimana tranquilla, ma con qualche sorpresa. Piccole difficoltà sul piano lavorativo, ma nulla che voi non possiate superare. Le stelle favoriscono la creatività e le attività artistiche.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente