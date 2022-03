Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 10 marzo 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 10 marzo 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore le stelle sono con voi: se siete soli cercate di fare nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione non è delle migliori: vorreste guadagnare ma non ci riuscite. Faticate. Possibilità di firmare un contratto entro il mese di maggio. Dimostrate a tutti il vostro valore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 10 marzo 2022), in amore vi attende un fine settimana in cui potete recuperare. Tenete duro ancora qualche ora. Mercurio torna nel vostro segno e vi aiuta. In arrivo anche un momento favorevole sul lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sarà una giornata sottotono: in amore è meglio non strafare, siete molto stanchi a causa della Luna in opposizione. Avete tanti progetti per il lavoro, ma nelle prossime ore sarà meglio che vi limitiate ad osservare. Vedrete che presto tutto andrà alla grandissima.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore la situazione va meglio, ma se avete problemi dovreste parlarne subito. Se avete un’attività in proprio sono in arrivo buone novità. Occasioni da sfruttare. Coglietele al volo e non lasciatevele sfuggire.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 10 marzo 2022), Luna interessante in amore, ma non fatevi prendere troppo dai ricordi. Un buon periodo per il lavoro, progetti interessanti in vista. Potete finalmente avanzare richieste importanti.

PESCI

Cari Pesci, c’è ancora un po’ di agitazione in amore, tuttavia da domani arriva un po’ di recupero. Per quanto riguarda il lavoro, dovete impegnarvi molto e fare le scelte giuste. Giove è nel segno e promette novità. Fatevi trovare pronti e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: le stelle sono con voi. Se siete soli cercate di fare nuove conoscenze. Può essere il momento giusto perché Cupido bussi alla vostra porta.