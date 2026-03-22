Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 22 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 22 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete in una fase di riequilibrio interiore. Avete bisogno di ritrovare serenità e di allontanarvi da situazioni troppo pesanti. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di fare scelte più consapevoli. In amore una conversazione sincera può portare a una svolta positiva. Oggi vi muovete tra mille stimoli diversi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 22 marzo 2026), giornata intensa ma non confusa. Sapete bene cosa volete. Lavoro? Vi muovete con strategia e questo vi dà un vantaggio. In amore le emozioni sono forti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di cambiare aria, anche solo mentalmente. La routine vi pesa e cercate stimoli nuovi. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe arrivare un’idea o una proposta che rompe la monotonia. In amore siete più spontanei del solito.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata produttiva ma anche impegnativa. Avete molte cose da gestire e la vostra capacità organizzativa sarà fondamentale. Capitolo lavoro: arrivano piccoli segnali positivi. In amore però cercate di non trascurare il lato emotivo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 22 marzo 2026), pensate fuori dagli schemi più del solito. Potreste trovare una soluzione originale a un problema che sembrava complicato. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di osare un po’ di più. In amore serve più presenza concreta.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi sarà una giornata particolare: siete più consapevoli di ciò che provate e questo vi aiuta a fare scelte più mature. Per quanto riguarda il lavoro, potreste intuire qualcosa prima degli altri. In amore c’è una dolcezza diversa.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: pensate fuori dagli schemi più del solito.