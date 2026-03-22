Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 22 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 22 marzo 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso della giornata di oggi – 22 marzo – siete chiamati a rallentare leggermente. Non perché manchi energia, ma perché alcune situazioni richiedono più riflessione che azione. Capitolo lavoro: potreste accorgervi che è meglio osservare prima di intervenire.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 22 marzo 2026), quella di oggi è una giornata concreta ma non banale. State costruendo qualcosa passo dopo passo, e anche se i risultati non sono immediati, sono solidi. Per quanto riguarda il lavoro, si apre uno spiraglio interessante su una questione pratica o economica.

GEMELLI

Cari Gemelli, vi muovete tra mille stimoli diversi. Il rischio è quello di disperdere energia, ma allo stesso tempo potreste avere un’intuizione brillante proprio grazie a un confronto o a una conversazione. Capitolo lavoro: non tutto è chiaro subito, ma qualcosa si sblocca.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata di oggi ha un tono più introspettivo. Potreste avere bisogno di stare un po’ per conto vostro per capire meglio cosa provate davvero. Per quanto riguarda il lavoro, è meglio non reagire a caldo a una provocazione o a una critica. In amore invece c’è spazio per un momento di verità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 22 marzo 2026), non vi manca la grinta, ma dovete usarla con intelligenza. Potreste essere chiamati a prendere una decisione importante o a gestire una situazione delicata. Lavoro? Siete più convincenti del solito.

VERGINE

Cari Vergine, giornata utile per mettere ordine, non solo nelle cose pratiche ma anche nei pensieri. State cercando di capire cosa funziona davvero e cosa invece va lasciato andare. Lavoro? Riuscite a fare chiarezza su una situazione complessa.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata utile per mettere ordine in tutti i campi.