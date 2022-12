Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 9 dicembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 9 dicembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il mese di dicembre mette sotto osservazione i rapporti sentimentali, meglio andarci cauti… Un passo alla volta. Per quanto riguarda il lavoro, insistete e andate avanti, solo le idee più originali potranno vincere la sfida che avete iniziato.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 9 dicembre 2022), siete finalmente liberi dalla Luna contraria, per l’amore si prospetta un fine settimana decisamente rilassato. Marte è ancora nel vostro segno, bisogna sfruttarlo per mettere grinta nel lavoro e nei progetti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, meglio non esagerare in amore. Per quanto riguarda il lavoro, se aspettate una conferma, arriverà ma non a brevissimo, tenete duro ancora per un po’. Coloro che hanno fatto un lungo praticantato potranno contare su un 2023 ricco di soddisfazioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi si prospetta ancora una situazione interessante in amore, con la Luna favorevole; domenica ci sarà qualche fastidio da superare, ma niente di preoccupante. Per quanto riguarda il lavoro, questo periodo richiede l’utilizzo di molta energia.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 9 dicembre 2022), potrete finalmente ricucire uno strappo in amore. Per quanto riguarda il lavoro, avete molte preoccupazioni sulle finanze, c’è bisogno di evitare le spese superflue.

PESCI

Cari Pesci, la Luna si trova nel vostro spazio zodiacale: vi attendono 48 ore buone per tutto, soprattutto per l’amore. Entro la prossima primavera sarà possibile un balzo in avanti nella carriera. Coraggio! Datevi da fare e non demordete.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: Luna nel segno, buone notizie in vista sia in amore sia sul lavoro.