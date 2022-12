Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 9 dicembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 9 dicembre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, fate molta attenzione alle storie d’amore che nascono in questo periodo di metà dicembre. Durante il weekend potreste avere ottime intuizioni sul come muovervi sul lavoro. Assecondatele.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 9 dicembre 2022), nel weekend la Luna favorevole vi porterà buone novità in amore. Per quanto riguarda il lavoro, questo periodo è fertile e qualche sfida potrebbe essere vinta finalmente. Avanti così!

GEMELLI

Cari Gemelli, nelle prossime ore in amore servirà della moderazione. La giusta moderazione: non parlate troppo, ma neanche poco… Mordetevi la lingua. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete essere cauti, soprattutto nei rapporti con le persone con cui lavorate.

CANCRO

Cari Cancro, nelle prossime ore la Luna vi sarà favorevole, le coppie in crisi o indecise potranno chiarirsi. Trovare una soluzione. Per quanto riguarda il lavoro, questo è un momento propizio per chiedere dei cambiamenti che potranno essere anche importanti ma solo nelle prossime settimane.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 9 dicembre 2022), Venere non è più opposto: vi attende una giornata positiva per l’amore. In questo momento, per il lavoro, sarebbe necessario portare avanti i vostri progetti con più coraggio e fiducia. Credete di più in voi stessi!

VERGINE

Cari Vergine, durante la giornata potreste avvertire una forte stanchezza in amore, che potrebbe estendersi alle coppie. Per quanto riguarda il lavoro, siete molto insofferenti per attività che, forse, dovete portare avanti da soli. Non sempre i consigli di chi vi circonda sono sinceri e utili.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: giornata positiva per l’amore. Servirà del coraggio sul lavoro.