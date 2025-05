Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 13 maggio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 13 maggio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le prossime giornate porteranno una ventata di successi a livello lavorativo che vi aiuterà anche ad avere maggiore stima per voi stessi. Le coppie che hanno vissuto una crisi dovrebbero cercare di regolarsi bene. Se non riuscite a confrontarvi in maniera serena col partner, le cose potrebbero peggiorare nei mesi a venire.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 13 maggio 2025), in questo momento per voi è facile innervosirvi e perdere il lume della ragione anche perchè avete qualche opposizione astrale che non vi permette di affrontare le divergenze nella maniera giusta. Da giugno arriveranno nuove stelle che porteranno belle soluzioni ai vostri problemi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il fatto di avere la Luna dalla vostra parte porterà bei vantaggi. Se state credendo fermamente in una idea o in progetto, questo è il momento giusto per schiacciare il piede sull’acceleratore. Giove in opposizione potrebbe rivoluzionare degli accordi. In amore potrebbe esserci qualche contrasto…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, queste stelle vi daranno una visione della vita decisamente più rasserenante rispetto a qualche giorno fa. Per quanto riguarda il lavoro, c’è ancora qualche bega da risolvere. Da giugno ci saranno delle situazioni da puntualizzare e da chiarire soprattutto con colleghi o collaboratori.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 13 maggio 2025), con la Luna favorevole il vostro desiderio di libertà e di affrancamento da persone che vi opprimono sarà ancora maggiore. Le stelle portano la necessità di dover valutare i rischi finanziari di un progetto di vita o lavorativo.

PESCI

Cari Pesci, le stelle vi invitano ad evitare conflitti e ad essere più tolleranti. Occorre sfruttare a dovere questa giornata attiva anche se la Luna contraria potrebbe indurvi a rimettere in discussione un accordo. In amore sarebbe meglio rinviare al weekend ogni chiarimento.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: le prossime giornate porteranno una ventata di successi a livello lavorativo che vi aiuterà anche ad avere maggiore stima per voi stessi.