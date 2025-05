Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 13 maggio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 13 maggio 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la posizione della Luna nel corso delle prossime ore vi darà maggiore forza e maggiore impeto a patto che non assecondiate eccessivamente i vostri impulsi e i vosti istinti. Se c’è da fare una scelta, dovrete cercare di muovervi in tempo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 13 maggio 2025), il nuovo transito di mecurio porterà nella vostra vita una bella ventata di energia. Questa nuova situazione astrologica vi porta ad introdurre stravolgimenti nella vostra vita. Non siete più disposti a fare buon viso a cattivo gioco.

GEMELLI

Cari Gemelli, tutti coloro che per lungo tempo sono rimasti soli, adesso dovrebbero cercare di darsi una mossa e di rimettersi in gioco. Dovrete approfittare di un rinnovato dialogo in famiglia per manifestare il vostro punto di vista o i vostri disagi, senza filtri e senza timori. La Luna è in aspetto conflittuale…

CANCRO

Cari Cancro, in questo momento della vostra vita sarebbe opportuno privilegiare il lavoro su tutto il resto. Potrebbero arrivare delle proposte da valutare con grande attenzione. In amore ci sono ancora dei contrasti. Anche se vivete una relazione interessante o avete fatto programmi a lunga scadenza col partner, adesso potreste avere qualche ripensamento.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 13 maggio 2025), questa Luna attiva porta una bella ventata di energia e di determinazione soprattutto nella seconda parte della giornata. Il pianeta mercurio ha assunto una posizione critica e quindi potrebbe portare scontri e tensioni con colleghi o superiori proprio per il fatto che siete convinti di ciò che fate e non siete più disposti ad accettare passivamente il punto di vista degli altri.

VERGINE

Cari Vergine, in questi giorni avete atteso una risposta che non è arrivata e questo vi ha resi un po’ tesi e nervosi. Le prossime 48 ore saranno vessate da una Luna contraria che potrebbe portare poca chiarezza nella vostra vita. La cosa buona del vostro cielo è che dal punto di vista sentimentale state vivendo la vostra relazione con più trasporto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: la posizione della Luna vi darà maggiore forza e maggiore impeto.